Piano Operativo: si conclude il percorso di partecipazione propedeutico all'adozione. A marzo evento conclusivo. Stop ai contributi

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:41

Si chiude il percorso di partecipazione propedeutico all'adozione del Piano Operativo del Comune di Lucca.

Per questo, a partire da lunedì prossimo (1 marzo), non saranno più presi in considerazione i contributi che continuino eventualmente ad arrivare tramite il protocollo generale, la posta elettronica del garante (garantecomunicazione@comune.lucca.it) o quella appositamente predisposta in occasione della partecipazione (iosonolucca@comune.lucca.it).

Nel mese di marzo sarà organizzato l'incontro conclusivo (online) del percorso di partecipazione, per informare i cittadini su quanto emerso. In questa occasione saranno anche forniti i dati di analisi del questionario "Lucca come va?". Per partecipare sarà necessario registrarsi secondo le modalità che verranno fornite nei prossimi giorni sul sito www.comune.lucca.it.

Terminata questa fase, una volta che sarà adottato il Piano Operativo, nei successivi sessanta giorni dalla sua pubblicazione sarà possibile presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 65/2014.