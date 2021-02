Potere al Popolo di Lucca al fianco di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo

Altre notizie brevi

lunedì, 22 febbraio 2021, 19:55

Individuare le attività necessarie per combattere il fenomeno dell’erosione costiera, che rischia di provocare danni importanti alle imprese del settore turistico balneare. Questo l’obiettivo della task force permanente che è stata convocata dell’assessora ad ambiente, Protezione civile e difesa del suolo Monia Monni a seguito di un incontro, tenuto in...

lunedì, 22 febbraio 2021, 19:53

Workshop Fotografico. Sabato 27 febbraio alle 10. Apertura esclusiva per i partecipanti del corso, del parco di una villa storica lucchese. Sarà un momento di svago e divertimento oltre che di didattica, per gli appassionati di fotografia e per tutti coloro che ci si vogliono avvicinare.

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:23

Nell’azienda USL Tosana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 febbraio, sono 230.

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:22

Prosegue il percorso di informazione e partecipazione dei cittadini che intendono seguire le attività, del Comune di Lucca, rispetto al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare.

lunedì, 22 febbraio 2021, 15:27

Parole e coccole: torna domani, martedì 23 febbraio, alle 17, il secondo appuntamento dedicato alla lettura come atto d'amore, rivolto ai genitori di bambini 0-18 mesi e agli adulti interessanti di tematiche educative. L'incontro si terrà in modalità online e sarà nuovamente condotto dall'educatrice esperta di letteratura per l'infanzia Manuela Bianucci.

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:28

"Facciamo luce sul teatro": questo l'appello mosso da UNITA che invita questa sera ad accendere le luci in questi luoghi che, più di altri, hanno subito e stanno subendo gravosi danni da un anno esatto. L'amministrazione comunale di Lucca attraverso il teatro Gugliemi e il tetro dei Servi si unisce...

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:28

Si conferma l’attenzione della Mutua sanitaria Cesare Pozzo per l’istruzione, ancora più sentita in questi tempi di problematica riorganizzazione della scuola a causa della pandemia di Covid-19. Anche per il 2020, CesarePozzo ha premiato gli studenti più meritevoli che hanno terminato il ciclo di studi di scuole primarie, scuole secondarie...

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:25

La mobilitazione di stasera che prevede l'accensione delle luci al teatro del Giglio, proposta da UNITA come sostegno per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, è sostenuta da moltissimi partiti. Rifondazione comunista si dice al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del settore: "Il nostro Paese è in emergenza...

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:22

Un anno fa i sipari si chiudevano per non riaprirsi più. Oggi le luci dei teatri si riaccenderanno simbolicamente grazie a un presidio di UNITA dalle 19.30 alle 21.30. Chi vorrà, in totale sicurezza, potrà recarsi davanti all'ingresso di questi luoghi per lasciare un messaggio di speranza, un pensiero o...

domenica, 21 febbraio 2021, 16:06

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e dei relativi provvedimenti adottati dal Governo per il contrasto della pandemia, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente (SIAE) è stato prorogato al 30 aprile 2021.