Ristori, Fantozzi-Torselli (FdI): "Approvati aiuti per le aziende toscane in crisi"

Altre notizie brevi

martedì, 23 febbraio 2021, 14:30

Anche al Comune di Lucca, come nel resto d'Italia, le bandiere sono state poste a mezz'asta per commemorare la morte dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio e del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci. I due connazionali sono stai uccisi ieri (22 febbraio) nel corso di un attacco a un convoglio...

martedì, 23 febbraio 2021, 14:25

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 febbraio, sono 250.

martedì, 23 febbraio 2021, 14:16

Uno sportello per tutte le donne che vivono situazioni di violenza o che temono di essere vessate a seguito della decisione di lasciare il proprio compagno.

martedì, 23 febbraio 2021, 14:13

Maurizio Marchetti candidato a sindaco di Altopascio: Purtroppo, in queste ultime ore, registriamo due episodi di violenza verbale che ci devono fare riflettere e consigliare a un abbassamento dei toni a livello generale. Certamente anche a causa della facilità con cui si può attaccare tutto e tutti dai social network,...

martedì, 23 febbraio 2021, 14:07

Tutte le ultime informazioni in tema di vaccinazioni antiCovid-19 sono adesso facilmente consultabili, 24 ore su 24, attraverso l’assistente virtuale Whatspp dall’Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 22 febbraio 2021, 22:16

"La sicurezza di Lucca è un tema che va affrontato con i cittadini": sono le parole di Massimiliano Bindocci del Movimento 5 Stelle di Lucca di fronte al tema delle installazioni, proposte dall'amministrazione, lungo le mura.

lunedì, 22 febbraio 2021, 19:55

Individuare le attività necessarie per combattere il fenomeno dell’erosione costiera, che rischia di provocare danni importanti alle imprese del settore turistico balneare. Questo l’obiettivo della task force permanente che è stata convocata dell’assessora ad ambiente, Protezione civile e difesa del suolo Monia Monni a seguito di un incontro, tenuto in...

lunedì, 22 febbraio 2021, 19:53

Workshop Fotografico. Sabato 27 febbraio alle 10. Apertura esclusiva per i partecipanti del corso, del parco di una villa storica lucchese. Sarà un momento di svago e divertimento oltre che di didattica, per gli appassionati di fotografia e per tutti coloro che ci si vogliono avvicinare.

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:23

Nell’azienda USL Tosana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 febbraio, sono 230.

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:22

Prosegue il percorso di informazione e partecipazione dei cittadini che intendono seguire le attività, del Comune di Lucca, rispetto al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare.