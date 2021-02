Saranno abbattuti due lecci pericolosi sulla Circonvallazione classificati nella massima categoria di rischio

Altre notizie brevi

martedì, 16 febbraio 2021, 18:41

PSI Lucca attacca Caccia, Pesca e ambiente per il suo manifesto sulla caccia: In merito al manifesto affisso da Cpa (Caccia, pesca e ambiente), presso Via Martiri delle foibe a Lucca, riportante da un lato tre cacciatori con cani in una battuta di caccia con le prede catturate e dall'altro...

martedì, 16 febbraio 2021, 18:39

Confartigianato Imprese Lucca comunica che è stato definitivamente chiarito il regime fiscale degli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori in relazione al crollo del Ponte Morandi previsti dal Decreto Genova. Tali aiuti sono considerati in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione.

martedì, 16 febbraio 2021, 14:32

E' tornato pienamente in funzione il ripetitore Tim di Colle di Compito che, andato a fuoco nel luglio del 2019, era stato ripristinato con una soluzione provvisoria messa in atto dal gestore, a seguito anche delle sollecitazioni dell'amministrazione Menesini affinchè il problema fosse risolto quanto prima per garantire un servizio...

lunedì, 15 febbraio 2021, 18:05

I progetti di innovazione urbana di Lucca e Pisa, finalizzati alla riqualificazione dei quartieri 'Sant'Anna' e 'I Passi', saranno potenziati. Due collegi di vigilanza Regione-Comuni, ai quali hanno partecipato l'assessore regionale all'urbanistica Stefano Baccelli ed i sindaci delle due città interessate, hanno ratificato la scelta della Regione di destinare all'implementazione...

lunedì, 15 febbraio 2021, 17:15

Sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 Emergency sarà a Lucca con “La Colomba di Pace”, il tipico dolce pasquale simbolo di pace e fratellanza, realizzato in collaborazione con Tre Marie. Un gesto di condivisione e solidarietà che, anche quest’anno, si può trasformare in un aiuto concreto per sostenere il...

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:40

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 febbraio, sono 184. In lucchesia si registrano oggi 20 nuovi casi di contagio: Altopascio 2, Capannori 5, Lucca 11, Montecarlo 2.

lunedì, 15 febbraio 2021, 11:20

"Il mio impegno sul territorio insieme al candidato nella lista della lega e amico Tommaso Bartoli ha portato i suoi frutti. Dopo aver presentato l'interpellanza e pubbliche denunce sui media, ho strappato una promessa al sindaco: si sarà un intervento alla scuola dell'infanzia a Castelvecchio di Compito dove saranno eseguiti...

lunedì, 15 febbraio 2021, 09:38

Il Partito Comunista si schiera convintamente e offre tutto il proprio supporto alla protesta dei lavoratori Sofidel contro i vertici dell'azienda nella loro lotta per il rinnovo del contratto integrativo.

lunedì, 15 febbraio 2021, 09:30

L'assessore Ilaria Vietina invita tutti ad un importante occasione di confronto a distanza su: "Pandemia da covid19, crisi economica e salute. Focus sul Genere". Il convegno è organizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca ed è aperto all'intera cittadinanza essendo di interesse pubblico e non...

domenica, 14 febbraio 2021, 16:06

Domani, lunedì 15 febbraio, i primi vaccini agli ultraottantenni toscani, somministrati dai propri medici di medicina generale. Una sorta di Vaccine Day dedicato agli Over80, nel quale 14 medici, in 12 studi distribuiti in tutte le province, inaugureranno questa nuova fase della campagna di vaccinazione.