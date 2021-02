Servizio Piedibus Capannori, Petrini (FDI): "Operatori poco preparati e mancanza di comunicazione da parte dell'ufficio scuola"

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:56

Fedele all'hashtag #alvostrofianco, ormai suo marchio di fabbrica, Fratelli d'Italia di Capannori, grazie all'aiuto dei genitori, interviene sul servizio di Piedibus che, dopo una lunga attesa dovuta all'emergenza Covid-19 e a successivi problemi di carattere organizzativo, è ripartito per le scuole primarie di Capannori e Lunata.



"Ringrazio i cittadini che anche oggi ci hanno dato fiducia - afferma il consigliere comunale FDI Matteo Petrini - per far sentire la loro voce in merito a questo servizio offerto dal Comune di Capannori.



"Già in passato avevamo espresso parere positivo sulla ripresa di questo importante e apprezzato servizio, manifestando però anche dubbi sulla sua organizzazione (soggetti affidatari, norme anti Covid, ecc.); oggi ci troviamo a far notare che nonostante il tempo impiegato, proclami e comunicati, il servizio di Piedibus è partito con qualche importante lacuna che non è sfuggita ai genitori."



"Se dal punto di vista igienico l'organizzazione è stata giudicata buona - puntualizza - gli operatori sono apparsi poco preparati a gestire la cosa, confermando che sarebbe stato necessario fare il possibile per garantire la presenza dei vecchi operatori in modo da dare continuità al servizio. Ma i genitori lamentano soprattutto una forte mancanza di comunicazione da parte dell'Ufficio Scuola, anche lamentele sulla scarsa comunicazione preventiva da parte dello stesso ufficio che si è limitato a raccogliere le adesioni senza mai rispondere alle tante e importanti domande poste loro. Piccola nota di colore - conclude Petrini - sul decalogo pubblicato sul sito (ma mai mandato alle famiglie) e che si rivolge direttamente ai bambini: perché usare termini come congestione nasale, cefalea, sintomi gastrointestinali? Sarà che il Covid-19 ci ha reso tutti immunologi, ma così pare un pò troppo.