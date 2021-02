Si potenzia la connettività ad Internet per le scuole capannoresi

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:45

Continua il potenziamento della connettività ad internet per le scuole capannoresi per consentire, in particolare, un migliore svolgimento della didattica a distanza, ma anche la normale attività didattica. Questo grazie ad un finanziamento di 11.200 euro che il Comune di Capannori ha ottenuto dalla Regione Toscana partecipando ad un bando regionale finalizzato a consentire agli istituti scolastici toscani di collegarsi più velocemente alla rete e di garantire, quindi, una migliore didattica a distanza in periodi di lockdown anche parziale. A beneficiare del contributo saranno le ultime quattro scuole primarie del territorio comunale che hanno ancora una connessione insufficiente per la didattica integrata, ovvero le primarie di Segromigno in Monte, Guamo, Massa Macinaia e Colle di Compito e le scuole secondarie di primo grado di Camigliano e San Leonardo in Treponzio, che sebbene già fornite di una connessione adeguata, necessitavano di alcune strumentazioni.

"Una rete internet efficiente e veloce è oggi sempre più indispensabile per consentire alle scuole, non solo di essere in grado di garantire la didattica a distanza nei periodi di lockdown, anche parziale, garantendo un collegamento più rapido e di qualità tra docenti e studenti, ma anche per la formazione digitale durante le lezioni in classe - spiegano gli assessori all'innovazione, Giordano Del Chiaro e alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Per questo motivo abbiamo ritenuto importante partecipare al bando regionale per mettere a disposizione risorse per quelle scuole del territorio che ancora non hanno una connessione di ultima generazione e per dotare altre di alcune strumentazioni necessarie".

Le quattro scuole primarie potranno usufruire di una connessione a banda larga più veloce e potente. Le secondarie di Camigliano e San Leonardo in Treponzio saranno invece dotate di nuovi modem/router. Infine tutti i 6 istituti scolastici riceveranno in comodato d'uso gratuito alcuni access point wifi della Regione Toscana.