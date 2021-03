SiAmoLucca: "Con la morte di Placido, Lucca perde un uomo di grande passione politica e civile"

domenica, 28 febbraio 2021, 19:44

"Oggi Lucca piange un uomo che si è fortemente impegnato per il suo territorio, animato da una grande passione civile". Lo sostiene la lista civica SiAmoLucca con il suo direttivo e i consiglieri comunali Remo Santini, Serena Borselli e Alessandro Di Vito ricordando Vincenzo Placido. "La sua azione politica è sempre stata incentrata nel cogliere le potenzialità della città per farla crescere e dare concretezza e slancio alle sue prerogative - si legge in una nota -. Ma ci piace ricordare anche il suo amore per la scuola e la cultura. La sua vita è stata contraddistinta da un esemplare slancio per ciò che faceva e la sua famiglia, a cui ci stringiamo in questo giorno di dolore, può andarne fiera".