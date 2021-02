Teatri accesi dalle 19.30 alle 21.30, la mobilitazione di UNITA sostenuta da Potere al Popolo

Altre notizie brevi

lunedì, 22 febbraio 2021, 19:55

Individuare le attività necessarie per combattere il fenomeno dell’erosione costiera, che rischia di provocare danni importanti alle imprese del settore turistico balneare. Questo l’obiettivo della task force permanente che è stata convocata dell’assessora ad ambiente, Protezione civile e difesa del suolo Monia Monni a seguito di un incontro, tenuto in...

lunedì, 22 febbraio 2021, 19:53

Workshop Fotografico. Sabato 27 febbraio alle 10. Apertura esclusiva per i partecipanti del corso, del parco di una villa storica lucchese. Sarà un momento di svago e divertimento oltre che di didattica, per gli appassionati di fotografia e per tutti coloro che ci si vogliono avvicinare.

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:23

Nell’azienda USL Tosana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 febbraio, sono 230.

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:22

Prosegue il percorso di informazione e partecipazione dei cittadini che intendono seguire le attività, del Comune di Lucca, rispetto al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare.

lunedì, 22 febbraio 2021, 15:27

Parole e coccole: torna domani, martedì 23 febbraio, alle 17, il secondo appuntamento dedicato alla lettura come atto d'amore, rivolto ai genitori di bambini 0-18 mesi e agli adulti interessanti di tematiche educative. L'incontro si terrà in modalità online e sarà nuovamente condotto dall'educatrice esperta di letteratura per l'infanzia Manuela Bianucci.

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:28

"Facciamo luce sul teatro": questo l'appello mosso da UNITA che invita questa sera ad accendere le luci in questi luoghi che, più di altri, hanno subito e stanno subendo gravosi danni da un anno esatto. L'amministrazione comunale di Lucca attraverso il teatro Gugliemi e il tetro dei Servi si unisce...

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:28

Si conferma l’attenzione della Mutua sanitaria Cesare Pozzo per l’istruzione, ancora più sentita in questi tempi di problematica riorganizzazione della scuola a causa della pandemia di Covid-19. Anche per il 2020, CesarePozzo ha premiato gli studenti più meritevoli che hanno terminato il ciclo di studi di scuole primarie, scuole secondarie...

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:25

La mobilitazione di stasera che prevede l'accensione delle luci al teatro del Giglio, proposta da UNITA come sostegno per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, è sostenuta da moltissimi partiti. Rifondazione comunista si dice al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del settore: "Il nostro Paese è in emergenza...

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:20

Potere al Popolo di Lucca si dice al fianco di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo e sottolinea diversi fatti accaduti negli ultimi mesi. "I teatri chiusi da un anno hanno causato più vittime di quante possiamo immaginare - commenta Potere al Popolo - Omar Rizzato, 41 anni, è...

domenica, 21 febbraio 2021, 16:06

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e dei relativi provvedimenti adottati dal Governo per il contrasto della pandemia, il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente (SIAE) è stato prorogato al 30 aprile 2021.