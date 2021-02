Tornato pienamente in funzione il ripetitore Tim di Colle di Compito

martedì, 16 febbraio 2021, 14:32

E' tornato pienamente in funzione il ripetitore Tim di Colle di Compito che, andato a fuoco nel luglio del 2019, era stato ripristinato con una soluzione provvisoria messa in atto dal gestore, a seguito anche delle sollecitazioni dell'amministrazione Menesini affinchè il problema fosse risolto quanto prima per garantire un servizio ritenuto importante per i cittadini.

"Tim ci ha comunicato che l'antenna di telefonia mobile di Colle di Compito è tornata pienamente funzionante – spiega l'assessore all'ambiente, Giordano Del Chiaro -. Come amministrazione comunale abbiamo ripetutamente sollecitato il gestore affinché il ripetitore fosse totalmente ripristinato e quindi il servizio funzionasse appieno, vista l'importanza di disporre di rete mobile in questo momento di emergenza sanitaria, in particolare, per chi pratica lo smart working e svolge attività didattica a distanza".