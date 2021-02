Trasporto pubblico locale: lunedì 8 febbraio sciopero quattro ore

Altre notizie brevi

domenica, 7 febbraio 2021, 15:12

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 febbraio, sono 223.

sabato, 6 febbraio 2021, 15:46

Sono 774 le imprese ovicaprine da latte, con una consistenza delle greggi di almeno 50 capi, che riceveranno dalla Regione Toscana un ristoro per gli effetti dell’emergenza economica determinata dalla pandemia da covid-19. L’entità del contributo dipenderà dalla consistenza delle greggi.

sabato, 6 febbraio 2021, 15:26

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 febbraio, sono 195. In lucchesia sono in tutto 29 i nuovi casi di contagio: Altopascio 4, Capannori 10, Lucca 10, Montecarlo 2, Porcari 2, Villa Basilica 1.Nel dettaglio:

sabato, 6 febbraio 2021, 14:29

Una depressione in fase di avvicinamento dalla Spagna porterà nuove piogge sulla Toscana, in particolare sul nord-ovest della regione e sulle zone appenniniche delle province di Pistoia, Prato, Firenze e Arezzo.

sabato, 6 febbraio 2021, 11:05

"Il drammatico avvento della pandemia - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - ha, purtroppo, creato nuove e diffuse sacche di povertà e quindi, mai come in questo momento, occorre assolutamente non sprecare il cibo." "Condividiamo, quindi - prosegue il consigliere - l'invito di Confagricoltura che mette...

sabato, 6 febbraio 2021, 10:48

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica a Marlia nel comune di Capannori, martedì 9 febbraio dalle ore 8:30 alle 12 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Cortinella.

sabato, 6 febbraio 2021, 10:46

Avvicendamento all'interno del gruppo consiliare '+Capannori'. Al posto della consigliera Arianna Luporini che ha presentato le dimissioni per motivi di lavoro, entra in consiglio comunale Roberta Sbrana. La delibera di convalida dell’elezione della consigliera Roberta Sbrana è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale nella seduta di ieri (venerdì).

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:55

Prudenza, occhi aperti e attenzione a dichiarare i dati personali: il consorzio Multienergia è attualmente al centro di numerose truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è la stessa azienda: "In questi giorni molti malintenzionati stiano raggirando diverse famiglie italiane, a nome dell'impresa, facendo fornire dati e informazioni con la scusa di...

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:20

"Fratelli d'Italia presenterà un ordine del giorno e un emendamento al decreto approvato lo scorso 14 gennaio ed all'esame del Senato per chiedere, nelle zone gialle la riapertura serale dei ristoranti fino alle ore 22, e nelle zone arancioni durante le ore diurne di riaprire a coloro che hanno spazi...

venerdì, 5 febbraio 2021, 13:56

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 febbraio, sono 252. Tra Lucca e Piana si registrano oggi 49 nuovi casi di contagio: Altopascio 9, Capannori 17, Lucca 19, Porcari 2, Villa Basilica 2.