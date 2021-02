Visite guidate a Palazzo Mansi col marchese Luigi

lunedì, 1 febbraio 2021, 16:03

Da lunedì prossimo (8.2.2021), per chi volesse visitare il museo nazionale di Palazzo Mansi, il Marchese Luigi Mansi sarà disponibile nel percorso museale non solo per illustrare la storia della famiglia ma aneddoti particolari della sua nobile famiglia soprattutto legata agli anni d'oro fino agli anni Sessanta anni in cui incomincia una lenta decadenza fino alla vendita del Palazzo allo Stato.



"Ripercorrerò - spiega - ciò che mi è stato trasmesso da mia Nonna Bianca Orlando e mio Padre Gerardo in un percorso affascinante non solo dentro il Palazzo ma anche fuori, all'interno della cerchia urbana di Lucca con gli altri Palazzi appartenuti alla Famiglia in cui vi è stato un legame con altre famiglie nobiliari. Un percorso alla Riscoperta della Storia di Lucca ma anche dei sapori caratteristici della nostra città, dopo un blocco che non solo ha distrutto le aziende ma anche il nostro morale...... Questo per riaccendere quel briciolo di Vita in una città che ha sofferto il periodo Covid".



Per chi volesse prenotare potrà farlo inviandomi una emal a raphaelmansi@gmail.com oppure telefonando al 3315954285.