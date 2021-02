Zappia (Lega): "Mozione plastic-free bocciata dalla maggioranza"

Altre notizie brevi

venerdì, 19 febbraio 2021, 21:40

Gianfranco, Morea e Ilaria Betti desiderano ringraziare Eleonora, Silvia e Ida per la loro professionalità e gentilezza. Quali operatrici della Cooperativa La Salute hanno fornito non un semplice pacchetto Covid domiciliare (così si chiama il servizio che svolgono, assistendo pazienti allettati e positivi al Covid-19), ma lo hanno arricchito di...

venerdì, 19 febbraio 2021, 18:06

“La priorità è rimettere subito in moto il settore agrituristico. Ora dobbiamo voltare pagina puntando su un piano strutturale di ripresa e rilancio, che tenga conto e promuova le peculiarità uniche della nostra offerta, in linea con la transizione verde.

venerdì, 19 febbraio 2021, 16:04

Giovedì 25 febbraio alle ore 15 si svolgerà una seduta del consiglio comunale dedicata a “Lucca dopo il Covid” ossia a tutti i temi che riguardano il futuro della città e la programmazione della ripresa economica, sociale e culturale quando l'emergenza sanitaria sarà finalmente superata.

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:37

"Ben venga il dibattito sul possibile cambio di denominazione dello stadio di Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - ma, probabilmente, sarebbe più interessante approfondire le dinamiche relative al futuro dell'impianto stesso." "C'è un progetto che dovrà essere vagliato-prosegue il Consigliere-ma occorrerà capire anche le...

venerdì, 19 febbraio 2021, 13:19

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 febbraio, sono 226. Tra Lucca e Piana sono in tutto 41 i casi di contagio che si registrano oggi: Altopascio 7, Capannori 17, Lucca 13, Montecarlo 1, Porcari 3.

venerdì, 19 febbraio 2021, 12:29

La voce dei cittadini si è fatta sentire e il ripristino del parapetto di un settore nel cimitero di Lammari è cominciato. "C'è voluto un po' di tempo, è vero, ma gli impegni sono stati mantenuti - afferma Guido Angelini, consigliere del Pd di Capannori - Da tempo i cittadini...

venerdì, 19 febbraio 2021, 12:04

Workshop Fotografico. Sabato 27 febbraio alle 10. Apertura esclusiva per i partecipanti del corso, del parco di una villa storica lucchese. Sarà un momento di svago e divertimento oltre che di didattica, per gli appassionati di fotografia e per tutti coloro che ci si vogliono avvicinare.

venerdì, 19 febbraio 2021, 10:36

Con una nota il partito Cambiamo! Fa sapere che il sostegno a Maurizio Marchetti neo candidato Sindaco di Altopascio per il centrodestra non sarà scontato. Una candidatura che ci lascia stupiti per i metodi appresi via stampa.Non siamo contrari alla figura di Marchetti, ma piuttosto al metodo non inclusivo.

giovedì, 18 febbraio 2021, 19:05

Sabato 20 febbraio, alle ore 11, presso la Sala Mediateca in piazza Ospitalieri a Altopascio, il responsabile regionale di Forza Italia senatore Massimo Mallegni , il capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni e il responsabile provinciale di Fratelli d'Italia onorevole Riccardo Zucconi presenteranno in una conferenza stampa ,...

giovedì, 18 febbraio 2021, 13:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 febbraio, sono 282. In lucchesia si registrano 40 nuovi casi di contagio: Altopascio 2, Capannori 14, Lucca 20, Montecarlo 1, Porcari 3.