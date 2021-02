Zona arancione, Mallegni (FI): “Era da aspettarselo, ma Giani faccia di tutto per salvare questo week-end”

mercoledì, 10 febbraio 2021, 14:40

“Prendiamo atto del ritorno alla zona arancione, era presumibile infatti una recrudescenza dopo la folla delle scorse settimane” afferma Massimo Mallegni, Senatore di Forza Italia.

“Auspico però che il Presidente Giani faccia di tutto per evitarla prima del fine settimana. Consentiamo ai ristoranti, bar e attività commerciali di restare aperti in questo fine settimana di San Valentino e poi, eventualmente, lunedì rientriamo in zona arancione, se proprio dobbiamo” si legge nella nota.

“La problematica di questa situazione è ovviamente legata alla struttura sanitaria regionale sulla disposizione dei vaccini e sulla possibilità di mettere nelle condizioni ideali i cittadini per poterseli fare. Il sistema è andato in tilt, sia a livello nazionale che regionale, e noi – personalmente – abbiamo un’idea diversa di vaccinazione - continua l’azzurro – “Il piano strategico vaccinale di Forza Italia si basa infatti su un principio fondamentale: per risolvere l’emergenza sanitaria, e poter quindi agire su quella economica, abbiamo un’unica arma e questa è il vaccino. La strategia messa in campo dal Governo – con ultimo aggiornamento il 12 dicembre 2020 – non ha concepito nessuna misura strutturale che permetta al Paese di intravedere una possibile via d’uscita”.

“Il vaccino è un’arma –come abbiamo detto – ma non si può considerare una panacea: esso, infatti, deve essere accompagnato da misure strategiche di contorno che permettano di velocizzare al massimo la campagna vaccinale” spiega ancora il Senatore.

“Nei prossimi giorni faremo delle proposte mirate sul tema, perché se non procediamo rapidamente, l’economia, che già è in ginocchio, sarà completamente disintegrata”, conclude Mallegni.