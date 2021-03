8 Marzo, Pro Vita & Famiglia: "Basta mortificare la donna trasformandola in uomo"

Altre notizie brevi

Meno retorica e più fatti. Oggi, 8 marzo, è la giornata internazionale dedicata alla donna e Annamaria Frigo, presidente del circolo FdI Borghi di Lucca fa luce sulla realtà: "Il 98 per cento delle persone che dall'inizio della pandemia hanno perso il lavoro sono donne, i dati Istat spiegano che...

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono rimasti disponibili gli ultimissimi posti per il nuovo corso "Sab", obbligatorio per chi debba aprire un'attività nel settore alimentare e riconosciuto dalla Regione Toscana.

Si dice contento il partito socialista italiano di Lucca di fronte alla scelta dell'amministrazione di promuovere un incontro con i cittadini del Morianese sul progetto PINQuA2: "Questo è il modo giusto per riprendere l'iniziativa sul territorio e recuperare un rapporto positivo con la cittadinanza - incalzano - Dimostra che i...

Sono stati resi noti tutti i titoli finalisti dell'undicesima edizione del Premio Cerruglio, il concorso letterario di saggistica d'attualità, organizzato dalla Sezione di Lucca dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI) e che ha visto anche quest'anno la partecipazione di autori di grande fama e di Case Editrici di importanza nazionale.Questa...

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 marzo, sono 342.

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 marzo, sono 389.

Continua da parte di Tim spa la posa in opera dei cavi di fibra ottica per lo sviluppo della rete Ftth- Fiber to the home. A partire da lunedì prossimo (8 marzo), per un mese, gli operai saranno impegnati nei lavori a San Filippo.

Il comune di Lucca ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti del terzo settore disponibili a realizzare un progetto di servizio di supporto psicologico a favore dei cittadini. L'amministrazione – visto il perdurare dell'emergenza sanitaria – intende infatti riproporre questa tipologia di aiuto alle...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 marzo, sono 333. In lucchesia si contano oggi 46 nuovi casi: Altopascio 8, Capannori 16, Lucca 14, Montecarlo 4, Porcari 4.

Riprendono le attività scientifiche della Sezione lucchese della Società Filosofica Italiana in programma per il 2021 con un ciclo di seminari telematici, patrocinati dal Comune di Lucca, su Idealismo, realismo e pragmatismo che vedranno la partecipazione, da marzo a giugno, di importanti docenti universitari con un profilo internazionale, tra cui...