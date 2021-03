Agesc Lucca si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mauro Favilla

martedì, 16 marzo 2021, 21:22

Il Comitato Provinciale Agesc (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) di Lucca si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mauro Favilla, già Senatore della Repubblica e Sindaco di Lucca.



“Ricordiamo il suo impegno, unito alla gentilezza e all’attenzione ai valori dell’educazione e al mondo della scuola e la sua partecipazione alle iniziative educative promosse dalla nostra associazione, come il suo intervento nel 2011 in occasione del primo Convegno Provinciale “Un’ alleanza per l’educazione: scuola e famiglia a confronto”.



Alla Famiglia, il Comitato Provinciale Agesc di Lucca esprime le più sentite condoglianze.