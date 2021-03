Assemblea dell'area lucchese di 'Sinistra Civica Ecologista'

lunedì, 15 marzo 2021, 13:29

Riparte dai territori SCE l'associazione promossa da Articolouno, Comunità civica toscana e 2020asinistra in occasione delle elezioni regionali del settembre scorso e lo fa con un percorso collettivo fatto di persone che liberamente decidono di impegnarsi e sostenere uno "spazio politico" in grado di riunire persone che provengono da esperienze politiche diverse, da liste civiche, da organizzazioni sociali dei diversi territori.

"Il primo appuntamento, per illustrare il percorso fatto in questi mesi e ragionarne insieme sulle prospettive, è una assemblea on line (su piattaforma ZOOM) organizzata per mercoledì 17 alle ore 21 e trasmessa anche sulla pagina FB di Sinistra Civica Ecologista Lucca per garantire il massimo della partecipazione in diretta e anche in differita, in attesa di poterci tornare ad incontrare di persona" affermano gli organizzatori dell'incontro che vedrà la partecipazione dell'Assessora Serena Spinelli che rappresenta SCE nella Giunta Regionale toscana e Daniela Lastri vice presidente della associazione.

"In questi mesi è stato rivisto ed integrato lo Statuto di SCE, che ha natura di associazione, ed è stato approvato un regolamento per organizzare da subito l'allargamento della base sociale della associazione stessa- proseguono gli esponenti di SCE - Inoltre abbiamo iniziato ad organizzare, su base regionale e lavorando on line, dei gruppi di lavoro tematici che si occupano di:

La risposta socio-sanitaria al virus e i cambiamenti a regime nel modello sanitario Toscano.

La transizione ecologica verso la sostenibilità: per un nuovo modello di sviluppo.

La crisi economica, il lavoro, la formazione, la ricerca: cambiare per non sprecare la crisi Covid.

Regionalismo e questioni istituzionali.

Next Generation EU, Fondi Europei e sviluppo della Toscana.

Politiche per la cultura, i beni culturali e lo sviluppo economico.

Politiche per la cooperazione internazionale, la pace e i diritti umani.

Per partecipare all'assemblea è sufficiente inviare una email a collegioluccasinistracivicaeco@gmail.com indicando nome, cognome, numero telefonico/Cellulare e Comune di Residenza, le persone registrate otterranno il link per l'accesso alla piattaforma.

"Sappiamo che non tutti sono abituati ad usare la piattaforma zoom – conclude il comunicato- per questo alcuni volontari si sono resi disponibili per aiutare le persone che avessero bisogno di informazioni su come collegarsi (basta inivare un messaggio whatsapp al 3316677059), inoltre abbiamo previsto anche la diretta facebook sulla pagina di SinistraCivicaEcologistaLucca per garantire a più persone di avere informazioni anche rivedendo il video nei prossimi giorni".