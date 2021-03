'Azione' rigetta progetto su manifattura

lunedì, 22 marzo 2021, 16:57

La sezione lucchese del Partito Azione di Carlo Calenda interviene sul progetto di riqualificazione dell’are ex manifattura sud, esprimendo forti perplessità.



“Abbiamo seguito con estrema attenzione il progetto relativo alla “riqualificazione” della ex manifattura sud, il suo nascere con la variante al regolamento urbanistico di recente approvata su impulso dei proponenti, le tre proposte succedutesi di project financing ed il suo evolversi fino alle odierne notizie di stampa. Seppur nuovi sulla scena politica cittadina, come aderenti ad Azione non possiamo più astenerci dall’intervenire".



“La destinazione degli immobili facenti parte di quella porzione di città non nasce da una riflessione organica, né tantomeno partecipata della città sui bisogni, sulle necessità di sviluppo e neppure sulle aspettative del territorio. La destinazione è infatti per ora limitata ad un irrituale preliminare di locazione relativo ad una sola porzione del bene sottoscritto da chi ancora non ne è proprietario, ma nulla si sa né su quali altre funzioni si intendono ospitare, né su quando ciò avverrà: si sa semplicemente che tali funzioni saranno determinate in futuro, in ragione della presenza di occasioni di redditività".



"Un simile approccio a ciò che si pretende essere una riqualificazione urbanistica è senz’altro da rigettare. Abbiamo poi letto con interesse le osservazioni mosse dalle formazioni sociali che spontaneamente si sono costituite, cittadini mossi esclusivamente dall’amore per la propria città. Alla luce di esse abbiamo ben compreso come la proposta di project, in nessuna delle versioni più e più volte delineate alla amministrazione, non costituisca affatto un regalo alla città (come dovrebbe essere quando opera una fondazione bancaria), quanto piuttosto una sottrazione di importanti risorse e di occasioni di sviluppo. Nell’immediato la depriverà degli incassi dei parcheggi, mettendo a rischio la stessa tenuta della società Metro, interamente partecipata dal Comune; la depriverà di circa 20.000 metri quadri di immobili, ceduti ad un prezzo risibile; la depriverà degli introiti della tassa di occupazione del suolo pubblico per centinaia di manifestazioni cittadine; la depriverà della integrità delle mura cittadine, che verranno innaturalmente collegate ad un immobile senza reali motivazioni di carattere architettonico".



"Le condizioni imposte col project financing limiteranno nel futuro ogni possibilità di progettazione di una mobilità cittadina sostenibile, quanto mai necessaria alla luce dei dati allarmanti che provengono dai livelli di inquinamento da polveri sottili nel nostro territorio. Nessuna amministrazione nei prossimi decenni potrà permettersi di disincentivare l’uso dell’auto in favore di mezzi di trasporto di minor impatto sull’ambiente. E se davvero, come da talune parti si sente dire, presso la ex manifattura troveranno collocazione uffici e negozi, è evidente come di ciò soffriranno le tradizionali porzioni della città a vocazione commerciale. In tutto questo ciò che maggiormente sconcerta è l’atteggiamento della amministrazione".