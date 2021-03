Barsanti: "Con la scomparsa di Mauro Favilla si chiude una pagina importante della politica lucchese"

Altre notizie brevi

Marco Agnitti, avvocato ed ex componente della giunta presieduta proprio da Muro Favilla, ricorda l'amico e il collega politico: La morte di Mauro Favilla mi ha lasciato profondamente addolorato. Durante il suo ultimo mandato di sindaco di Lucca, ho avuto il piacere di conoscerlo bene e di apprezzarlo come presidente...

Riceviamo e pubblichiamo questo saluto di Massimo Bulckaen all'ex sindaco di Lucca Massimo Favilla in occasione della sua scomparsa:"Con profonda tristezza saluto Mauro Favilla scomparso oggi e che ho conosciuto durante il suo ultimo mandato di Sindaco di Lucca, dal 2007 al 2012.

Il Comitato Provinciale Agesc (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) di Lucca si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mauro Favilla, già Senatore della Repubblica e Sindaco di Lucca.“Ricordiamo il suo impegno, unito alla gentilezza e all’attenzione ai valori dell’educazione e al mondo della scuola e la sua partecipazione alle iniziative...

Riceviamo e pubblichiamo il cordoglio della Compagnia dei Balestrieri per la morte del Senatore Mauro Favilla, scritto da Giorgio Serafini, gonfaloniere della compagnia lucchese:

"Sentieri rivisitati" (Armando Editore 2016) è un "piccolo" libro di Luciano Corradini (professore emerito di pedagogia generale nell'università di Roma Tre e presidente emerito dell'UCIIM), che vale la pena di rileggere soprattutto da parte dei docenti e degli appassionati delle dinamiche educative.L'autore, giunto all'età di 86 anni e desideroso di...

Andrea Tagliasacchi, ex presidente della Provincia nonché attuale sindaco di Castelnuovo Garfagnana, ricorda Mauro Favilla: La scomparsa di Mauro Favilla mi ha procurato un grande dispiacere. Siamo stati avversari in politica, ma nel 2007, all'indomani della sua affermazione elettorale che ci vedeva in campi opposti, ci siamo avvicinati, sicuramente sul...

Il presidente del consiglio comunale di Lucca, Francesco Battistini, si fa portavoce del profondo cordoglio dell’aula di Palazzo Santini per la scomparsa dell’ex sindaco Mauro Favilla, già senatore della Repubblica.

L’amministrazione comunale sta già lavorando per riproporre, anche nel 2021, svariate misure economiche a sostegno delle attività commerciali e artigianali più colpite dalle conseguenze del Covid-19. Tra queste è previsto un intervento anche rispetto alla Tari: una volta che sarà approvato il piano tariffario 2021, infatti, il Comune, di concerto...

Alessandro Tambellini, sin daco di Lucca, rievoca la figura di Mauro Favilla: La notizia della scomparsa di Mauro Favilla mi addolora profondamente. Avevo avuto modo di sentirlo non più tardi della scorsa settimana. Tra noi c'è sempre stato un grande rispetto, un rapporto improntato sulla cordialità e sul confronto libero,...

Umberto Buratti del Pd: "Mauro Favilla, sindaco di Lucca per tre mandati, è deceduto oggi. Una notizia che ho appreso con profonda tristezza. Ricordo la sua passione politica e il grande amore per la sua città, Lucca.