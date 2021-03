Buratti (Pd) ed ex sindaco di Forte dei Marmi: "Addolora la scomparsa di Mauro Favilla"

martedì, 16 marzo 2021, 18:15

Umberto Buratti del Pd: "Mauro Favilla, sindaco di Lucca per tre mandati, è deceduto oggi. Una notizia che ho appreso con profonda tristezza. Ricordo la sua passione politica e il grande amore per la sua città, Lucca. Mauro Favilla era stimato ed amato dai suoi concittadini al di là dell'appartenenza.Il suo ultimo mandato, dal 2007 al 2012, ha coinciso con il mio primo da sindaco di Forte dei Marmi: in quei cinque anni, come sindaci della Provincia, abbiamo condiviso molti temi. Dai confronti con Favilla ne uscivo sempre arricchito, per le grandi capacità di valutazione delle scelte e per la sua propensione nella condivisione delle decisioni.Un pensiero per lui e le più sentite condoglianze alla famiglia".