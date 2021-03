Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per attività culturali 2021

lunedì, 29 marzo 2021, 17:29

Il presidente Gerri Stefanini della Società Filarmonica "Giacomo Puccini" di Montecarlo ringrazia la fondazione Cassa di Risparmio per il contributo ricevuto: Anche per l'anno in corso, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha stanziato un contributo a sostegno delle attività culturali promosse ed organizzate della Società Filarmonica "Giacomo Puccini" A.P.S. di Montecarlo, che si svolgono principalmente a favore dei ragazzi in età scolare di Montecarlo e dei comuni vicini, che gratuitamente possono avvicinarsi al mondo della musica imparando a suonare uno strumento a fiato o a percussione, fra quelli che tradizionalmente vengono impiegati nell'organico bandistico. In questo momento così difficile per le attività culturali, grazie ai contributi di privati cittadini, Enti ed Associazioni riusciamo a portare avanti la scuola di musica, anche in modalità DAD, per non disperdere i risultati fino ad oggi raggiunti. Il Consiglio Direttivo della Filarmonica Puccini vuole quindi ringraziare gli organi di indirizzo e il Presidente Marcello Bertocchini della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per l'attenzione con cui sostengono anche le piccole realtà come la nostra.