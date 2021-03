Cordoglio della Compagnia dei Balestrieri per la morte del senatore Mauro Favilla

martedì, 16 marzo 2021, 21:20

Riceviamo e pubblichiamo il cordoglio della Compagnia dei Balestrieri per la morte del Senatore Mauro Favilla, scritto da Giorgio Serafini, gonfaloniere della compagnia lucchese:

“Mauro Favilla fu Sindaco di Lucca dal 1972 al 1985. Nel 1987 fu eletto Senatore della Repubblica rimanendo a Palazzo Madama fino al 1996. Nel frattempo, nel 1988, aveva ricoperto di nuovo la carica di Sindaco di Lucca, anche se per pochi mesi. Nel 2007 diventa nuovamente primo cittadino per la quinta volta.



Nel 1991 accettò di diventare Presidente della Compagnia Balestrieri succedendo a Mauro Porciani e restando in carica sino al 1994. Grande appassionato della ns. attività durante il periodo in cui fu sindaco si impegnò affinché la Compagnia assumesse un ruolo primario nell’ambito Comunale adoprandosi affinché ci fosse concessa una sede prestigiosa come la Casermetta del baluardo S.Donato. Sempre in quel periodo fece in modo che il Comune emanasse un atto ufficiale in cui si concedeva alla Compagnia il titolo di rappresentante ufficiale del Comune di Lucca.



Negli anni 90 guidò la Compagnia durante il non facile periodo della creazione dei Terzieri riuscendo a mantenere l’equilibrio fra le parti nonostante i nascenti dissidi che portarono all’uscita di San Paolino.



Sua fu l’idea di richiedere, ed ottenere, l’attribuzione di una lotteria nazionale da abbinare al Palio cosa che consentì, a noi, di superare una grave crisi economica ed all’Amministrazione Comunale, di terminare l’illuminazione della passeggiata delle nostre amate Mura.



Sempre attivo e presente, compatibilmente con i suoi impegni politici, seppe seguire l’associazione anche in sede Federale dove la sua immagine fu sempre molto apprezzata.”