Coronavirus, 35 nuovi contagi e nessun decesso

Altre notizie brevi

lunedì, 29 marzo 2021, 18:40

Sono aperte le agende per prenotare il vaccino AstraZeneca, a disposizione circa 70mila nuove dosi.

lunedì, 29 marzo 2021, 18:40

Il comitato Per San Concordio, l'associazione Amici del porto della Formica e l'associazione culturale quartiere di San Concordio si appellano ai consiglieri per il ripristino della vecchia fontana in via Nottolini.

lunedì, 29 marzo 2021, 18:01

Riguardo la decisione di revoca del mandato dell'assessore Celestino Marchini il partito socialista italiano di Lucca prende le distanze dalla scelta del sindaco: "Non ne condividiamo né il metodo né il merito. Nelle ultime settimane la giunta si è attivata per un percorso di condivisione delle problematiche di governo, ma...

lunedì, 29 marzo 2021, 17:29

Il presidente Gerri Stefanini della Società Filarmonica "Giacomo Puccini" di Montecarlo ringrazia la fondazione Cassa di Risparmio per il contributo ricevuto: Anche per l'anno in corso, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha stanziato un contributo a sostegno delle attività culturali promosse ed organizzate della Società Filarmonica "Giacomo Puccini" A.P.S.

lunedì, 29 marzo 2021, 10:36

Compleanno dell'artista lucchese Fabrizio Barsotti, domani (martedì 30 marzo). Compie 53 anni, da sempre impegnato per valorizzare la zona di via del Fosso, con iniziative culturali artistiche 'I fossi dell'arte', dopo il successo del 2019 e 2020.

lunedì, 29 marzo 2021, 09:32

La buona notizia è che oggi le tariffe RC auto in Toscana sono nettamente più basse rispetto a 12 mesi fa; secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a febbraio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione occorrevano, in media, 507,08 euro, vale a dire il 13,4% in...

lunedì, 29 marzo 2021, 08:13

Riceviamo e pubblichiamo questo appello alla comunità scientifica di Felice Marra perché realizzi un farmaco antivirale per questa pandemia:"Egregio direttore; pongo all'attenzione dei lettori di questo quotidiano una mia riflessione avuta dopo più di un anno trascorso sotto questa terribile pandemia.

domenica, 28 marzo 2021, 22:57

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 marzo, sono 383.

domenica, 28 marzo 2021, 12:15

L’alta velocità e la scarsa illuminazione di via dei Centoni a San Ginese sono ancora oggetto di preoccupazione da parte degli abitanti della frazione sud del Compitese.

sabato, 27 marzo 2021, 23:00

"L’interruzione del rapporto di fiducia con il sindaco Alessandro Tambellini - è scritto nella nota di Lucca Civica - di cui rispettiamo le motivazioni e a cui rinnoviamo la nostra completa fiducia, nulla toglie al lavoro fatto in questi anni dall’assessore Celestino Marchini.