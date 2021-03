Coronavirus, 71 nuovi contagi e il decesso di un uomo di 89 anni

Altre notizie brevi

martedì, 30 marzo 2021, 23:01

L'Inps avvisa gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati.

martedì, 30 marzo 2021, 17:33

Confronto avviato. Si è tenuta la prima riunione del tavolo della coalizione di centrodestra in vista delle amministrative 2022, quando Lucca sarà chiamata ad eleggere il nuovo sindaco. All'incontro erano presenti i vertici dei partiti e delle liste civiche: per la Lega la capogruppo in consiglio regionale Elisa Montemagni insieme...

martedì, 30 marzo 2021, 17:29

Procede la somministrazione del vaccino agli over 80. Oggi sono state consegnate 74mila nuove dosi Pfizer, che i medici di medicina generale potranno utilizzare per somministrare il vaccino ai loro assistiti ultraottantenni.

martedì, 30 marzo 2021, 17:06

La collaborazione tra Confcommercio Lucca&Massa Carrara e il Consorzio Garfagnana Produce porta i primi frutti. Infatti, dal 14 aprile, in modalità telematica, sarà organizzato un corso di aggiornamento per responsabile della piscina ed addetto impianti tecnologici.

martedì, 30 marzo 2021, 11:31

Ottima partenza per la nuova sezione ANPI di Capannori, un incontro molto partecipato e intenso, avvenuto in modalità telematica il 27 marzo, l’assemblea è stata ricca di interventi tra i quali quello del Sindaco di Capannori Luca Menesini, del sindaco di Stazzema Maurizio Verona e del presidente provinciale ANPI Filippo...

martedì, 30 marzo 2021, 11:07

Da domani mercoledì 31 marzo cesserà l’attività in convenzione del medico di famiglia Riccardo Giovanni Martinelli in servizio nell’ambito di Lucca e Pescaglia (Aft Lucca Sud) e contestualmente anche quella del suo sostituto Carmine Carraro Pezzullo.

martedì, 30 marzo 2021, 10:20

È stata pubblicata la Carta dei Servizi svolti da ONE Scarl per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale in tutta la Toscana. La Carta è consultabile sul sito internet aziendale. Sotto il marchio ONE Scarl, si è realizzato, come ormai da due anni, una Carta dei Servizi unificata per...

martedì, 30 marzo 2021, 09:56

"In Toscana la vaccinazione over 80 ha un ritardo che va tempestivamente recuperato, questa e la prossima settimana saranno decisive per imprimere un'accelerazione che non è più rinviabile". Così SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL Toscana in una nota stampa."Ci sono - continuano - i vaccini e devono esserci tutte le risorse umane...

martedì, 30 marzo 2021, 09:03

"Forza Italia ha presentato la sua idea per la riqualifica del Percorso Vita a Marlia". Così dice Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Capannori. "Il nostro gruppo comunale ha elaborato una mozione che analizza lo status del percorso, partendo dal passo centrale.

lunedì, 29 marzo 2021, 18:40

Sono aperte le agende per prenotare il vaccino AstraZeneca, a disposizione circa 70mila nuove dosi.