Coronavirus, 82 nuovi contagi e un decesso

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 marzo 2021, 19:00

Dal pomeriggio di domani, giovedì, venti in rinforzo sui crinali appenninici e in ulteriore rinforzo in serata nelle zone del Reno e della Romagna Toscana: per i comuni di questi territori, che ricadono nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso...

Al fine di rimuovere ogni ostacolo legato ai brevetti e alla proprietà dei vaccini, domani Rifondazione Comunista parteciperà alla giornata europea di mobilitazione. "La nostra salute vale più dei vostri profitti - incalzano - Ci incontreremo alle 10 all'ingresso dell'ospedale Campo di Marte per promuovere la raccolta firme ICE, Iniziativa...

mercoledì, 10 marzo 2021, 14:54

L'occupazione femminile, continua ad essere un tema di attualità, ma quando si parla del rapporto delle donne vittime di violenza con il lavoro si aprono ulteriori scenari di riflessione.

mercoledì, 10 marzo 2021, 11:38

È evidente perplessità di Sinistra Italiana Lucca di fronte alla possibile vendita del depuratore di Veneri e i rappresentanti mettono nero su bianco i loro dubbi: "Si tratta di un bene che dovremmo potenziare in in vista dell'arrivo di nuove macchine per la produzione di carta nella calle - spiega...

martedì, 9 marzo 2021, 14:52

Si avvia verso la conclusione la prima fase di attività che porterà alla presentazione dei progetti preliminari all’interno del bando “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”.

martedì, 9 marzo 2021, 13:39

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 marzo, sono 256. Oggi in provincia di Lucca si registrano 'solo' 20 nuovi contagi da Coronavirus. Nel dettaglio: Altopascio 4, Capannori 3, Lucca 13.

martedì, 9 marzo 2021, 12:12

Giovedì 11 marzo, alle ore 21, è in programma l'incontro on line in diretta sul canale YouTube del Comune di Capannori intitolato 'Cosa c'è nell'aria? - Analisi, progetti, sfide' incentrato sulle tematiche legate alla qualità dell'aria.

lunedì, 8 marzo 2021, 15:56

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori, giovedì 11 marzo, dalle ore 8 alle 12, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via del Casalino (nel tratto tra via di Colognora e il cavalcavia dell’autostrada) e in via di Colognora.

lunedì, 8 marzo 2021, 15:26

Mercoledì 24 marzo, alle ore 18.30, si terrà un consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta aperta e in modalità a distanza per l'illustrazione dei lavori che interesseranno viale Europa per la realizzazione dell'acquedotto e delle fognature.

lunedì, 8 marzo 2021, 14:58

Così il segretario del circolo centro storico del Pd, Roberto Panchieri, interviene a gamba tesa sul dibattito inerente la ex manifattura tabacchi: "Nel suo piccolo - attacca - lo scenario lucchese mostra aspetti dello spettacolo politico che viene recitato e rappresentato a livello nazionale".