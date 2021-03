Da Confindustria Toscana Nord: il cordoglio per la scomparsa del sindaco Mauro Favilla

martedì, 16 marzo 2021, 17:44

Intervento del presidente Giulio Grossi: "Continuiamo a perdere, come città e come comunità, le nostre radici. Oggi ci addolora la notizia della scomparsa del Sindaco Mauro Favilla, che ha guidato a lungo la nostra città. Di Lucca e della sua industria è stato un costante punto di riferimento: lo ricordiamo per l'impegno e la competenza con cui l'ha amministrata, e per il suo ruolo di parlamentare, presidente di commissioni dove ha potuto esprimere la sua sapienza economico - amministrativa. E' stato un politico forse di altri tempi; di quelli che hanno coniugato l'indubbia capacità amministrativa e capacità all'ascolto con lo studio e i continui approfondimenti. Sobrio, misurato, competente; come la nostra città, che oggi lo ricorda con affetto. Alla famiglia giunga il cordoglio di tutta Confindustria Toscana Nord".