DanteDì, conferenza di Fabio Greco

lunedì, 22 marzo 2021, 09:49

Il 25 marzo sarà il DanteDì, ricorrenza che quest’anno si coniuga con le iniziative per il settimo centenario della morte del Padre della nostra cultura.



L’Associazione Culturale «Amici del Machiavelli APS», la Biblioteca Statale di Lucca, il Comitato di Lucca della Società Dante Alighieri ed il Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica propongono: "Poesia della luce e delle tenebre nella Commedia di Dante" conferenza di Fabio Greco. 25 marzo 2021 - ore 17:00 - in streaming dalla Biblioteca Statale di Lucca.



Per collegarsi : cliccare sullo specifico link a disposizione sul sito www.amicimachiavelli.it; oppure cercare il canale « Ass.Cult. Amici del Machiavelli » su Youtube.



Dal sito www.amicimachiavelli.it è possibile scaricare utile materiale per poter meglio seguire la conferenza.