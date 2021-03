Domani sciopero del Tpl anche in Toscana, Gambacciani (Filt Cgil): "Lavoratori meritano riconoscimento"

Altre notizie brevi

giovedì, 25 marzo 2021, 17:33

Riduzione della Tari fino al 25 per cento per le categorie commerciali e artigianali più colpite dagli effetti economici della pandemia. È questa la manovra di supporto alle attività economiche che il Comune di Lucca, insieme a Sistema Ambiente, ente gestore dei rifiuti sul territorio, sta mettendo a punto per...

giovedì, 25 marzo 2021, 15:57

Domani 26 marzo è indetto lo sciopero di tutto il settore del trasporto pubblico locale, proclamato a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna. L'iniziativa si è resa necessaria dopo che le Associazioni Datoriali non si sono rese disponibili ad accogliere le richieste dei sindacati...

giovedì, 25 marzo 2021, 15:25

"E' inaccettabile che a fronte di 60mila richieste di vaccinazione, soltanto 15mila siano andate a buon fine. E non stiamo parlando di richiedenti qualsiasi, bensì della categoria dei più fragili, coloro che prima di tutti avrebbero dovuto essere vaccinati: diabetici, cardiopatici, persone affette da sindrome di Down, immunodepressi, persone che...

giovedì, 25 marzo 2021, 15:18

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 marzo, sono 435. In Lucchesia si contano oggi 74 nuovi contagi: Altopascio 8, Capannori 18, Lucca 36, Montecarlo 7, Porcari 3, Villa Basilica 2.

giovedì, 25 marzo 2021, 14:40

Sabato 27 marzo alle ore 15 si terrà - online - l'Assemblea Costituente della sezione ANPI di Capannori. "Antifascismo, Democrazia, Costituzione - si legge nel comunicato - sono le parole chiave del nostro impegno, sono i valori ai quali ci ispiriamo e che intendiamo far crescere e diffondere fra le...

giovedì, 25 marzo 2021, 14:32

Il nucleo stabile di fedeli 'coetus fidelium Lucio III Papa' di Lucca ha chiesto al Canonico dell''Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote', che abitualmente officia la Santa Messa la domenica mattina alle ore 8.30, di celebrare due Sante Messe "in latino" da Requiem, per le anime dei nostri fratelli, scomparsi...

giovedì, 25 marzo 2021, 12:43

Pierluigi Stefani, membro del coordinamento Salviamo la Manifattura, replica a Panchieri, segretario del circolo Pd del centro storico: "Conosco Panchieri da tempo immemorabile, quindi non posso stupirmi ne' di quello che dice ne' di quello che scrive.

giovedì, 25 marzo 2021, 12:41

Ultimati i lavori di ristrutturazione, da lunedì 29 marzo verrà ripristinato l’accesso al pubblico da via Garibaldi n. 115 per gli uffici amministrativi della questura (passaporti, armi, licenze), con il consueto orario 09/12 dal lunedì al venerdì (e il martedì pomeriggio 15/17 per le armi).

mercoledì, 24 marzo 2021, 19:26

C'è più tempo per iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi lanciati - o che lo saranno a breve - dai comuni e dalla provincia di Lucca. La data di inizio sarà infatti nella seconda decade di aprile, non più a fine marzo.

mercoledì, 24 marzo 2021, 17:24

"Pieno appoggio alle 20 associazioni che oggi hanno richiesto al Comune di Lucca di avviare un percorso partecipativo sulla ex manifattura. Riteniamo, come sottolineiamo da tempo, che l'unica via di uscita da questa situazione contraddittoria, sia solo attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, comitati, associazioni e stakeholders per riprogettare il...