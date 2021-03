Domani si terrà un consiglio comunale straordinario sui lavori che interesseranno il viale Europa

martedì, 23 marzo 2021, 17:52

Domani, mercoledì 24 marzo, alle 18.30, si terrà un consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta aperta e in modalità a distanza per l'illustrazione dei lavori che interesseranno viale Europa per la realizzazione delle fognature e dell'acquedotto. Alla seduta parteciperanno anche i rappresentanti delle associazioni di categoria imprenditoriali, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, vista la numerosa presenza di attività lungo questa viabilità. La seduta consiliare potrà essere seguita in diretta sul canale You Tube del Comune.