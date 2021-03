Eletti nuovi segretari dei Giovani Democratici a Lucca e a Capannori

martedì, 2 marzo 2021, 09:26

Nei giorni scorsi si è tenuto in via telematica il congresso dei Giovani Democratici di Lucca, che ha visto il rinnovo degli organi dell’organizzazione giovanile del partito democratico. Sono stati eletti due nuovi segretari di circolo, oltre alla conferma di Alfredo de Servi come responsabile della Valle del Serchio.

Francesco Greco, classe 2002, è stato eletto segretario dei GD del circolo di Lucca. Maturando al liceo linguistico, proseguirà gli studi all’università in giurisprudenza e ha già avuto esperienze di responsabilità nell’associazionismo, mondo in cui è attivo da quando ha 14 anni. Iscritto al partito democratico dal 2018, si interessa soprattutto di diritti umani, politica estera, infrastrutture e trasporti.

Marco Del Carlo, nuovo segretario del circolo GD di Capannori, è attivo da tempo nel mondo del volontariato e insieme ad altri ragazzi ha contribuito a creare una giovanile in tale ambito. È attivo soprattutto in Misericordia, protezione civile e primo soccorso. Gli aspetti che ha più a cuore sono i diritti umani e la valorizzazione dei rapporti con il mondo associazionistico e le comunità per una condivisione migliore del bene territoriale.