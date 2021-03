Fagni e Marconi (Lega): "Un ringraziamento al governatore Salvatore Bono"

Altre notizie brevi

martedì, 2 marzo 2021, 14:48

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 marzo, sono 280. In lucchesia si registrano 19 nuovi casi di contagio da Coronavirus: Altopascio 6, Capannori 5, Lucca 6, Montecarlo 1, Porcari 1.

martedì, 2 marzo 2021, 14:04

A causa di un ritardo dovuto alla società che gestisce il servizio di consegna e recapito delle bollette della Tari, a una parte di altopascesi è arrivata solo ieri (2 marzo) la bolletta, nonostante che ieri fosse il termine ultimo per effettuare il pagamento.

martedì, 2 marzo 2021, 11:09

Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. comunica l’avvio di una procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 Progettista impianti elettrici. Il Bando ufficiale sarà disponibile dal giorno 09/03/2021 sul sito www.lrservizisrl.it nella sezione Società trasparente – Selezioni del Personale – Selezioni aperte.

martedì, 2 marzo 2021, 09:50

È in programma mercoledì 3 marzo alle ore 17 la presentazione online, sulla pagina Facebook della Fondazione Ragghianti di Lucca, dei primi due volumi della collana dei “Quaderni della Fondazione Ragghianti”, dedicata ai risultati delle migliori ricerche compiute dai vincitori delle borse di studio bandite ogni anno dal prestigioso ente...

martedì, 2 marzo 2021, 09:48

La Regione Toscana ha avviato un’indagine esplorativa sull'utilizzo di biomasse (legna, pellet e simili) come forma di riscaldamento o cottura di cibi in ambito domestico, al fine di ottimizzare gli interventi per il contenimento dei consumi energetici e di indirizzare gli utilizzi di sistemi di riscaldamento verso forme meno inquinanti.

martedì, 2 marzo 2021, 09:26

Nei giorni scorsi si è tenuto in via telematica il congresso dei Giovani Democratici di Lucca, che ha visto il rinnovo degli organi dell’organizzazione giovanile del partito democratico. Sono stati eletti due nuovi segretari di circolo, oltre alla conferma di Alfredo de Servi come responsabile della Valle del Serchio.

lunedì, 1 marzo 2021, 19:36

"Abbiamo appreso con orgoglio e soddisfazione che il nostro socio Paolo Azzi è il nuovo presidente nazionale di una Federazione sportiva che ha regalato all'Italia il maggior numero di medaglie in assoluto alle Olimpiadi".Sono le prime parole del presidente del Panathlon International Club di Lucca Guido Pasquini dopo la notizia...

lunedì, 1 marzo 2021, 18:34

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri interviene a seguito della pubblicazione del video di Andrea Colombini dopo le accuse ricevute da alcuni componenti della maggioranza in consiglio comunale: Ho avuto modo di ascoltare il video contenente la lunga dissertazione, meglio sarebbe definirla sproloquio, del Sig.

lunedì, 1 marzo 2021, 17:39

Anche il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Placido: "Esprimo, anche a nome della Giunta comunale, il cordoglio per la morte improvvisa di Vincenzo Placido, da sempre attivo in politica e nel dibattito culturale della città, ma prima di tutto insegnante...

lunedì, 1 marzo 2021, 17:33

La ASL Toscana nord ovest informa che, da oggi sino all’8 marzo 2021, è pubblicata la bozza del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023 che potete trovare in allegato. Eventuali suggerimenti possono essere inviati, entro il termine del 8 marzo 2021, agli indirizzi mail del responsabile anticorruzione Pasquale Scarmozzino pasqualino.scarmozzino@uslnordovest.toscana.it e...