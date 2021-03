Fantozzi (FdI): "La vaccinazione non può trasformarsi in un clik day!"

mercoledì, 24 marzo 2021, 13:39

"Un po' da ogni parte della Toscana, ma in particolare dalla provincia di Lucca, ci stanno giungendo segnalazioni di persone arrabbiate e disperate. Sono persone che stanno tentando di prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid e si scontrano con un sito di prenotazioni che non funziona: il sito o non ti fa accedere oppure, dopo passaggi che durano anche delle ore, ti impedisce di completare il percorso. La vaccinazione non può trasformarsi in un clik day, la corsa al vaccino non è accettabile, i sieri devono essere garantiti a tutti –dichiara il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi- A rimetterci sono, soprattutto, gli anziani e le persone più fragili, che avrebbero più bisogno di vaccinarsi. Ma, ahinoi, vivono in una Regione che in Italia li vaccina di meno. Risultano stridenti i proclami del passato e poco credibili le promesse di Giani e Bezzini di 50.000 vaccini entro Pasqua".

"Sul fronte delle prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid si registra l'ennesimo disastro targato Pd. Non solo la nostra regione continua a segnare pessime percentuali in termini di over 80 vaccinati, ora anche il caos prenotazioni con un portale che fa acqua da tutte le parti. Per uscire dalla pandemia è fondamentale l'efficienza della risposta in termini organizzativi da parte della pubblica amministrazione. Il malgoverno di 50 anni della Sinistra toscana peserà sulla velocità e capacità di ripresa dei nostri territori" sottolinea Riccardo Giannoni, Consigliere provinciale di Lucca di Fratelli d'Italia.

"Siamo davanti alla fotografia del fallimento della gestione della crisi sanitaria. A rimetterci sono in particolare le persone fragili e anziane che non riescono a completare la prenotazione. Serve una semplificazione e puntare, come ha richiesto la Presidente Giorgia Meloni, sulla vaccinazione a domicilio" spiega Marco Martinelli, capogruppo Fdi in Consiglio Comunale a Lucca.

"Troppa confusione, famiglie e disabili sono alle prese con un'odissea quotidiana nel tentativo di prenotarsi su complicatissimi portali online. Le persone non sanno cosa fare. Si naviga a vista su un passaggio vitale per uscire da questa pandemia" attacca Matteo Petrini, consigliere comunale di Capannori.