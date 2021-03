Felice Marra, appello alla comunità scientifica

lunedì, 29 marzo 2021, 08:13

Riceviamo e pubblichiamo questo appello alla comunità scientifica di Felice Marra perché realizzi un farmaco antivirale per questa pandemia:



"Egregio direttore; pongo all'attenzione dei lettori di questo quotidiano una mia riflessione avuta dopo più di un anno trascorso sotto questa terribile pandemia. Mi sono chiesto ultimamente perché la comunità scientifica, perché la ricerca farmaceutica, con tutti i mezzi ed il tempo avuto a disposizione, abbia concentrato tutte le risorse ed impegno nella implementazione di vaccini ed abbia invece non messo un altrettanto impegno nella scoperta di un farmaco antivirale che funzionasse davvero contro il coronavirus. Pensate cosa succederebbe con la scoperta di un farmaco antivirale: un minuto dopo tutto il mondo sarebbe immediatamente libero. La nostra storia, il mondo occidentale, i nostri nonni e chi ci ha preceduto, ha lottato da sempre per la libertà degli esseri umani. Preciso che io sono per i vaccini, non sono un no vax, non nego il virus, ma so benissimo che esiste. Penso però che un conto è fare una vaccinazione legata ad una emergenza, un conto e prevedere vaccinazioni di massa ogni anno come una sorta di tagliando di un auto poi correlate a certificati di abilitazione vaccinali. Allora in nome di questa libertà che da sempre ci ha contraddistinto credo che sia giusto svegliare le coscienze affinché si metta altrettanto impegno e risorse per realizzare un farmaco antivirale che ripeto libererebbe il mondo immediatamente alla sua notizia, renderebbe il vaccino fondato sulla libertà di scelta di ogni individuo, e garantirebbe la vita a tutti gli eventuali infettati che potrebbero curarsi non a livello preventivo, ma in caso di infezione . La vita, la nostra libertà e' importante e fondamentale e non possiamo trascurare nulla.



Sarebbe grave ed oltraggioso, sarebbe un crimine contro l'umanità se qualcuno osasse pensare o ipotizzare che "il farmaco non conviene perché avrebbe la sola platea degli infettati" mentre " il vaccino conviene perché arriva ad avere una platea molto più vasta perché coinvolge tutto il mondo". Voglio sperare che non sia così e che serva forse ancora tempo alla ricerca scientifica costruire un farmaco valido antivirale per liberare il mondo immediatamente. Questa sarebbe la più bella scoperta da premio nobel per l'umanità. Abbiamo grandi ricercatori e grandi intelligenze per realizzare questo farmaco antivirale. In nome della libertà e della dignità della vita faccio dunque un appello alla comunità scientifica: realizzate questo farmaco".