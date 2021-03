Frigo (FdI): "Meno retorica e più fatti

lunedì, 8 marzo 2021, 13:43

Meno retorica e più fatti. Oggi, 8 marzo, è la giornata internazionale dedicata alla donna e Annamaria Frigo, presidente del circolo FdI Borghi di Lucca fa luce sulla realtà: "Il 98 per cento delle persone che dall'inizio della pandemia hanno perso il lavoro sono donne, i dati Istat spiegano che su 101 mila nuovi disoccupati 99 mila sono di sesso femminile - incalza - Il Covid dunque, non solo ha cancellato posti di lavoro, ma attraverso. ha penalizzato le donne costrette a lavorare da casa, un ambiente dove difficilmente si riesce a concentrarsi tra faccende domestiche e figli da seguire, dimostrando che il peso del lavoro familiare è ancora addossato a loro".

Una soluzione, stando alle parole di Frigo, potrebbe essere il Recovery Plan: "Si tratta di un'occasione da non perdere per cominciare ad aggredire le profonde disuguaglianze che attraversano il nostro paese in questo ambito e ricominciare a lavorare sul difficile accesso al part time, sulla parità salariale, una maggiore domanda di lavoro nei settori dove è più alta la presenza femminile e agevolazioni creditizie per l'imprenditoria donna - continua - Bisogna capire che se vogliamo far lavorare maggiormente le donne occorre incrementare i servizi, un numero maggiore di asili nido e doposcuola adeguati per le scuole elementari e medie".

Oltre a tutto questo, un'altra categorie di donne penalizzate secondo il pensiero di Frigo sarebbe quella della nuova generazione: "Tra le giovani donne è infatti molto più diffuso il fenomeno dei Neet, quei giovani tra i 15 e i 34 anni che non hanno un lavoro e non sono impegnati in un percorso di studi o formazione - conclude - Da donna impegnata nel mondo del lavoro e in politica oggi esprimo la mia vicinanza a tutte le donne che sono in questo momento in difficoltà, con la chiara consapevolezza che come da sempre alle donne viene chiesto qualcosa di più, allo stesso modo il Covid ha sottratto di più".