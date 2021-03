Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 marzo 2021, 18:43

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 marzo, sono 424.

mercoledì, 17 marzo 2021, 17:46

Sono stati riaperti i termini per la presentazione della domanda di contributo a seguito dei danni causati dal forte vento dei giorni 28 e 29 ottobre del 2018.Nello specifico i cittadini possono presentare la richiesta di contributo solo per le abitazioni diverse da quella principale, e potranno farlo anche coloro...

mercoledì, 17 marzo 2021, 17:30

Il progetto Ri-partire, creato dall'amministrazione comunale assieme all'associazione Lucca Creative Hub per coinvolgere i giovani della città, arriva all'ultimo incontro online. E dà appuntamento, appena sarà possibile, ad un incontro dal vivo. Il quarto confronto è in programma sabato prossimo (20 marzo), dalle ore 17,00 alle ore 19,30 su piattaforma zoom.

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:44

“Di questo passo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - occorrerà un tempo infinito per vaccinare tutti gli over 80 lucchesi e toscani.” “Questo, in sintesi-prosegue il consigliere - almeno quanto segnala il Presidente dell’Ordine Provinciale Quiriconi che rileva l’attuale scarsità di dosi a disposizione dei...

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:40

"Ho appreso con infinita tristezza della scomparsa dell’amico Mauro. Un uomo di saldi principi con il quale ho avuto l’onore di percorre un pezzo di strada della mia vita insieme non solo politicamente, ma soprattutto nel segno dell’amicizia quella vera.

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:34

Dopo il decreto dello stato di emergenza emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha riconosciuto l’eccezionalità delle nevicate dello scorso gennaio che hanno colpito soprattutto le province di Lucca e Pistoia destinando 2,2 milioni per le somme urgenze, ecco ulteriori risorse per le imprese agricole.

mercoledì, 17 marzo 2021, 12:30

Il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, insieme al vicepresidente Andrea Palestini, al presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo, esprime cordoglio per la scomparsa di Mauro Favilla, che per Lucca è stata persona di riferimento per molti anni in molti ruoli di rappresentanza politica...

mercoledì, 17 marzo 2021, 12:28

Per Lucca e i suoi Paesi si unisce al generale cordoglio per la scomparsa del senatore Mauro Favilla: "Oltre alla conoscenza personale, alla sincera stima e amicizia che legava molti componenti del movimento con l’ex sindaco di Lucca, ci fa piacere ricordare l’ultima esperienza di governo della città tra il...

mercoledì, 17 marzo 2021, 11:38

Dopo l'ennesimo furto verificatosi la scorsa settimana nel cimitero di Lunata, il presidente del circolo di Fratelli d'Italia di Capannori, Paolo Ricci, ricorda una battaglia iniziata da anni per l'installazione di telecamere all'esterno ed interno dei vari cimiteri in modo da scoraggiare i malviventi, che non perdono occasione di saccheggiare...

mercoledì, 17 marzo 2021, 10:31

La scomparsa di Mauro Favilla, sindaco di Lucca per tre mandati oltre che senatore della Repubblica dal 1987 al 1996, lascia sconcertati ed affranti. “Con lui – afferma la Presidente di Confartigianato Lucca, dott.ssa Michela fucile – se ne va un'istituzione, un rappresentante di spicco dell'amministrazione cittadina.