Sofidel, due miliardi di fatturato: per la Cgil merito dei lavoratori

Altre notizie brevi

venerdì, 5 marzo 2021, 20:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 marzo, sono 333. In lucchesia si contano oggi 46 nuovi casi: Altopascio 8, Capannori 16, Lucca 14, Montecarlo 4, Porcari 4.

venerdì, 5 marzo 2021, 20:28

Riprendono le attività scientifiche della Sezione lucchese della Società Filosofica Italiana in programma per il 2021 con un ciclo di seminari telematici, patrocinati dal Comune di Lucca, su Idealismo, realismo e pragmatismo che vedranno la partecipazione, da marzo a giugno, di importanti docenti universitari con un profilo internazionale, tra cui...

venerdì, 5 marzo 2021, 20:23

Rita Sarti, coodinatrice comunale di Azzurro Donna, commenta l'iniziativa promossa dal comune di Capannori per il 27 marzo: "Come associazione culturale Azzurro Donna, ci teniamo ad esprimere il nostro apprezzamento per l'iniziativa promossa dal comune di Capannori che si terrà il 27 marzo e che vedrà la fontana del palazzo...

venerdì, 5 marzo 2021, 20:19

Il consigliere comunale Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, scrive in una stampa: "Alcuni cittadini che abitano in via Martiri Lunatesi, lato Penny Market, mi segnalano che sono stati eseguiti dei lavori per stendere la fibra ottica.

venerdì, 5 marzo 2021, 13:03

“Dopo una lunga trafila burocratica finalmente sono arrivati i soldi stanziati dal governo a FSBA (fondo solidarietà bilaterale degli artigiani) che provvederà a distribuirlo alle aziende, che potranno finalmente accreditarlo sui conti correnti del lavoratori -afferma Roberto Favilla, Direttore di Confartigianato Imprese Lucca”.

venerdì, 5 marzo 2021, 11:10

La possibilità prevista dai nuovi modelli di Piano educativo individualizzato (PEI) di esonerare lo studente disabile da alcune materie, “risulta un passaggio particolarmente delicato e controverso che rischia di aprire a forme di esclusione dell'alunno disabile che vanno nella direzione contraria rispetto al fondamentale principio dell’inclusività sul quale si base...

giovedì, 4 marzo 2021, 17:45

Venerdì 5 marzo 2021 alle ore 17.30 il Comune di Lucca organizza, su piattaforma online, un incontro per presentare alla cittadinanza i progetti previsti nel territorio di Ponte a Moriano, che saranno inseriti all’interno del Bando “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA)”.

giovedì, 4 marzo 2021, 15:01

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 marzo, sono 363. In provincia di Lucca si registrano in tutto 61 nuovi casi di contagio: Altopascio 6, Capannori 13, Lucca 30, Montecarlo 1, Porcari 10, Villa Basilica 1.

giovedì, 4 marzo 2021, 12:24

Sulla scia del successo della prima edizione, il Comune di Capannori è al lavoro per riproporre per la prossima estate la rassegna teatrale estiva 'Tempi Moderni - La commedia rivista' ideata nel 2020 da Roberto Castello e prodotta da A.L.D.E.S.

mercoledì, 3 marzo 2021, 16:17

Dopo la fase di concertazione e la successiva presentazione alle categorie, avvenuta lo scorso 23 febbraio, la giunta Tambellini, nella seduta del 2 marzo, ha approvato il calendario degli eventi commerciali straordinari per il 2021. In tutto 90 appuntamenti che si svolgeranno in centro storico e nei quartieri al di...