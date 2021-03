Il comitato Per San Concordio, l'associazione Amici del porto della Formica e l'associazione culturale quartiere di San Concordio si appellano ai consiglieri per il ripristino della vecchia fontana in via Nottolini

lunedì, 29 marzo 2021, 18:40

"La mozione sarà messa ai voti martedì e noi chiediamo chiediamo una cosa semplice e cioè di rimettere la vecchia fontana che ora giace nel deposito comunale al suo posto, lungo il muro della ferrovia. Non chiediamo cose difficili, ma solo di ricollocare la fontana lungo il muro della ferrovia o lungo la strada del tempietto, in modo che non interferisca minimamente né con la pista ciclabile, né col fontanello - spiegano - Non era antica, non era bella, ma era coeva al contesto di inizio secolo di via Nottolini, ed era molto frequentata e amata dai cittadini. Era l'ultima delle cinque fontane fatte in ghisa con impresso lo stemma del comune, rubinetto a stella in ottone, poggiata su un alto monoblocco in pietra grigia a sua volta posato su una pavimentazione in pietra delimitata da cordolo".