Il comune attiva servizio telefonico a supporto del cittadino per prenotare vaccinazione Covid

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:00

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che le certificazioni per l'esenzione per reddito dal pagamento dei ticket sanitari sono in scadenza dal 31 marzo 2021.

mercoledì, 31 marzo 2021, 15:51

Informiamo tutte le aziende di estetica, barbieri e parrucchieri, che Confartigianato, a livello nazionale, ha dato il via ad una iniziativa, per la richiesta di riaprire i saloni del benessere. Trattasi di una petizione che gli operatori del settore debbono sottoscrivere cliccando sul link: http://chng.it/kQY4SsphXp

mercoledì, 31 marzo 2021, 15:40

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 31 marzo, sono 459.

mercoledì, 31 marzo 2021, 15:36

La partita in calendario per sabato 3 aprile alle ore 18:30 a Livorno tra il Toscana Food Don Bosco Livorno e il Basketball Club Lucca è stata rinviata per alcune positività emerse durante i test antigenici.

mercoledì, 31 marzo 2021, 13:28

Da ormai un anno è attiva una campagna di solidarietà a sostegno di persone e nuclei familiari in difficoltà a causa dei gravi problemi creati e/o aggravati dall'emergenza Covid 19.

mercoledì, 31 marzo 2021, 13:16

Oggi, 31 marzo, Mercoledì Santo, nella cattedrale di Lucca viene celebrata la Messa Crismale. Come da tradizione, in questa occasione, il presbiterio, la comunità diaconale e i fedeli si riuniscono intorno al vescovo, che presiede, per rafforzare il senso della chiamata del Signore e confermare l’unità della Chiesa locale e...

mercoledì, 31 marzo 2021, 09:46

Francesco Colucci, Riformisti per Italia Viva, chiede ad Alberto Baccini, Marco Remaschi, Massimo Bulckaen, leader a Lucca, di Italia Viva, Azione e +Europa, di dare la disponibilità per un incontro dopo Pasqua."Riformismo, voce sulla Treccani: Movimento e metodo d'azione politica che, ripudiando sia i sistemi rivoluzionari sia il conservatorismo, riconosce...

martedì, 30 marzo 2021, 23:01

L'Inps avvisa gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati.

martedì, 30 marzo 2021, 17:33

Confronto avviato. Si è tenuta la prima riunione del tavolo della coalizione di centrodestra in vista delle amministrative 2022, quando Lucca sarà chiamata ad eleggere il nuovo sindaco. All'incontro erano presenti i vertici dei partiti e delle liste civiche: per la Lega la capogruppo in consiglio regionale Elisa Montemagni insieme...

martedì, 30 marzo 2021, 17:29

Procede la somministrazione del vaccino agli over 80. Oggi sono state consegnate 74mila nuove dosi Pfizer, che i medici di medicina generale potranno utilizzare per somministrare il vaccino ai loro assistiti ultraottantenni.