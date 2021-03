Il cordoglio del sindaco Tambellini per la scomparsa di Vincenzo Placido

lunedì, 1 marzo 2021, 17:39

Anche il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Placido: "Esprimo, anche a nome della Giunta comunale, il cordoglio per la morte improvvisa di Vincenzo Placido, da sempre attivo in politica e nel dibattito culturale della città, ma prima di tutto insegnante che ho potuto apprezzare come collega. L'impegno nella vita pubblica lo ha portato a ricoprire ruoli amministrativi di responsabilità, condotti con attenzione, scrupolo e preparazione. Di Placido voglio ricordare la passione trasmessa a tanti allievi e giovani che in lui hanno trovato un punto di riferimento, uno stimolo a realizzarsi con a fianco gli strumenti della conoscenza e della dialettica".