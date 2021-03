Ilaria del Bianco, presidente dei Lucchesi nel mondo, rievoca la figura di Mauro Favilla

martedì, 16 marzo 2021, 17:17

La presidente dell'associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria del Bianco, assieme al direttivo della sede centrale ed ai presidenti dei circoli aderenti, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Mauro Favilla. Ne ricordano l'umanità, la disponibilità e la vicinanza sempre dimostrata verso l'associazione ed i conterranei all'estero, che più volte ebbe modo di incontrare partecipando alle missioni organizzate dalla sede centrale. Particolarmente viva la memoria del suo ultimo viaggio in Brasile per presenziare all'anniversario di fondazione del circolo di San Paolo, nel 2009. In quell'occasione, per lasciare memoria di quella ricorrenza e rafforzare il legame tra l'immagine di Lucca e di Giacomo Puccini nel mondo, promuovendone i territori, prese parte alla cerimonia in cui alla presenza del Sindaci di San Paolo la Lucchesi nel Mondo, con l'allora suo Presidente Alessandro Pesi, consegnò al Teatro municipale della città il ritratto bronzeo del Maestro Lucchese.