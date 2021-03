Incontri del partito democratico di Capannori

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 marzo 2021, 19:26

C'è più tempo per iscriversi ai corsi formativi organizzati da Fp Cisl per i concorsi lanciati - o che lo saranno a breve - dai comuni e dalla provincia di Lucca. La data di inizio sarà infatti nella seconda decade di aprile, non più a fine marzo.

mercoledì, 24 marzo 2021, 17:24

"Pieno appoggio alle 20 associazioni che oggi hanno richiesto al Comune di Lucca di avviare un percorso partecipativo sulla ex manifattura. Riteniamo, come sottolineiamo da tempo, che l'unica via di uscita da questa situazione contraddittoria, sia solo attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, comitati, associazioni e stakeholders per riprogettare il...

mercoledì, 24 marzo 2021, 17:17

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 marzo, sono 322.

mercoledì, 24 marzo 2021, 17:02

Tanti i motivi per cui venerdì 26 marzo la maggior parte del personale scolastico aderirà allo sciopero indotto dai Cobas. 60 le città in cui sono previsti presidi e Lucca lo allestirà alle 10 in piazza Guidiccioni davanti all’ufficio scolastico provinciale.

mercoledì, 24 marzo 2021, 17:02

"Fra i molteplici problemi registrati in ambito sanitario nella lotta al Covid-19 - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - non poteva, purtroppo, mancare anche qualche criticità in merito alla possibilità di fare tamponi gratuiti per gli studenti ed i loro familiari."

mercoledì, 24 marzo 2021, 13:39

"Un po' da ogni parte della Toscana, ma in particolare dalla provincia di Lucca, ci stanno giungendo segnalazioni di persone arrabbiate e disperate. Sono persone che stanno tentando di prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid e si scontrano con un sito di prenotazioni che non funziona: il sito o non ti...

mercoledì, 24 marzo 2021, 13:12

"Come Confcooperative Toscana Nord esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale della Toscana della risoluzione con misure di sostegno alle aree interne della regione, chieste a grande voce dalla nostra associazione. Consideriamo molto importante, in particolare, l'attenzione dimostrata per la montagna, l'impegno per gli interventi forestali e...

mercoledì, 24 marzo 2021, 09:11

Il segretario del Circolo Centro Storico PD, Roberto Panchieri, torna a rispondere al gruppo "Lucca in Azione" sul progetto della ex manifattura: "Visto che sono stato personalmente chiamato in causa dal gruppo politico Lucca in Azione sul tema della Manifattura Sud - afferma - sono costretto, mio malgrado, ad una...

martedì, 23 marzo 2021, 17:52

Domani, mercoledì 24 marzo, alle 18.30, si terrà un consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta aperta e in modalità a distanza per l'illustrazione dei lavori che interesseranno viale Europa per la realizzazione delle fognature e dell'acquedotto.

martedì, 23 marzo 2021, 17:40

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 marzo, sono 325.