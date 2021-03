La commozione di Confcommercio per la scomparsa di Mauro Favilla

martedì, 16 marzo 2021, 17:07

Esprime commozione Confcommercio Imprese per l’Italia-Province di Lucca e Massa Carrara, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Mauro Favilla, ex sindaco di Lucca e personaggio influente per lungo tempo della politica non solo lucchese, ma nazionale. Confcommercio ricorda i tanti anni di confronto con le amministrazioni comunali da lui guidate, sempre improntate sul dialogo, l’attenzione e il rispetto dei rispettivi ruoli. Alla sua famiglia le condoglianze del presidente Rodolfo Pasquini e del direttore Sara Giovannini, a nome dell’intera struttura interprovinciale dell’associazione.