La partita in calendario per domenica 28 marzo alle 18 tra il Basketball Club Lucca e lo Spezia Basket è stata rinviata

Altre notizie brevi

sabato, 27 marzo 2021, 23:00

"L’interruzione del rapporto di fiducia con il sindaco Alessandro Tambellini - è scritto nella nota di Lucca Civica - di cui rispettiamo le motivazioni e a cui rinnoviamo la nostra completa fiducia, nulla toglie al lavoro fatto in questi anni dall’assessore Celestino Marchini.

sabato, 27 marzo 2021, 19:00

Europa Verde si dice allibita dall'atteggiamento dell'amministrazione di fronte al ritiro dell'assesssore Marchini: "I consiglieri dovrebbero collaborare per unire la cittadinanza non creare tensioni. Da fuori vediamo una forte frattura di ogni tipo che percorrono la città, e in un momento delicato si dovrebbe aprire la partecipazione anziché far di...

sabato, 27 marzo 2021, 15:43

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 marzo, sono 472.

venerdì, 26 marzo 2021, 23:47

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per una nuova serie di corsi in programma nella prossime settimane, alcuni dei quali obbligatori per intraprendere le attività lavorative e professionali ai quali sono collegate.

venerdì, 26 marzo 2021, 17:57

Il nucleo stabile di fedeli "coetus fidelium Lucio III Papa" di Lucca ha chiesto al Canonico dell’“Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote”, che abitualmente officia la messa la domenica mattina alle ore 8.30, di celebrare due messe “in latino” da Requiem, per le anime dei nostri fratelli, scomparsi nelle settimane...

venerdì, 26 marzo 2021, 17:56

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 marzo, sono 400. In Lucchesia si registrano 55 nuovi casi: Altopascio 6, Capannori 16, Lucca 24, Montecarlo 4, Porcari 4, Villa Basilica 1.

venerdì, 26 marzo 2021, 17:32

Potere al popolo Lucca chiede di sostenere gli scioperi e le mobilitazioni per la giornata di oggi, 26 marzo 2020, che riguardano la scuola, il trasporto pubblico ed i riders.

venerdì, 26 marzo 2021, 13:56

"Le dichiarazioni del presidente Giani sui ritardi legati alle vaccinazioni che sarebbero imputabili ai medici di famiglia sono inaccettabili. Da giorni la nostra regione è nell'occhio del ciclone sulle cronache nazionali per ritardi clamorosi nella vaccinazione degli ultra ottantenni e delle fasce più fragili della popolazione.

giovedì, 25 marzo 2021, 17:33

Riduzione della Tari fino al 25 per cento per le categorie commerciali e artigianali più colpite dagli effetti economici della pandemia. È questa la manovra di supporto alle attività economiche che il Comune di Lucca, insieme a Sistema Ambiente, ente gestore dei rifiuti sul territorio, sta mettendo a punto per...

giovedì, 25 marzo 2021, 17:11

Domani sciopero unitario di 24 ore nel trasporto pubblico anche in Toscana, la dichiarazione di Andrea Gambacciani (Filt Cgil): "Nella pandemia hanno assicurato servizi fondamentali, senza tirarsi indietro, e ora non si vedono riconosciuto il loro lavoro come meriterebbero: per questo i lavoratori dei trasporti pubblici - bus urbani ed...