La Toscana resta arancione

Altre notizie brevi

venerdì, 19 marzo 2021, 16:13

Da domani, sabato 20 marzo, fino al 31 marzo la Regione istituisce il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale in considerazione dell'attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi legato alle condizioni climatiche.

venerdì, 19 marzo 2021, 15:55

"Fra i molteplici settori pesantemente colpiti dalla pandemia - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - vi è certamente quello calzaturiero lucchese che appare in chiara difficoltà."

venerdì, 19 marzo 2021, 15:52

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 2 marzo 2021 - 4^ Serie Speciale - è stata pubblicata la procedura di selezione per il reclutamento di 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di Finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle...

venerdì, 19 marzo 2021, 15:51

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 marzo, sono 370.

venerdì, 19 marzo 2021, 15:48

"Lucca è stata presa in giro dalla politica regionale a guida Pd. Sempre il solito copione: solo annunci! Prima Rossi un anno fa venne a Lucca (era il 21 marzo 2020) annunciando 72 posti letto di terapia intensiva a Campo di Marte che non si sono mai visti poi a...

venerdì, 19 marzo 2021, 13:36

La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve per le aree appenniniche del Mugello, Valtiberina e Romagna Toscana. La validità è dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, sabato 20 marzo.

venerdì, 19 marzo 2021, 13:34

Il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, insieme al vicepresidente Andrea Palestini, al presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo, esprime cordoglio per la scomparsa di Franco Grossi, docente dell'Istituto Busdraghi e referente per il progetto "Italia – Lucca – Eritrea: un dialogo da riprendere"...

venerdì, 19 marzo 2021, 10:39

Italia Viva di Lucca giudica positivamente lo studio di fattibilità presentato ieri dalla commissione urbanistica del comune su un nuovo casello autostradale nella zona di Mugnano collegato all'asse viario suburbano nord-sud.

venerdì, 19 marzo 2021, 10:37

Il Consorzio 1 Toscana Nord accoglie con entusiasmo la proposta di collaborazione della Pro Loco di Piano di Coreglia.

venerdì, 19 marzo 2021, 10:30

Band musicali, tecnici audio, luci e videomapping: ha preso il via la collaborazione di Jam Academy con Big Up Animazione, per opportunità di percorsi in ambito internazionale. Jam Academy (https://www.centromusicajam.it) aggiunge questa alla sua ricca rete di collaborazioni nazionali e internazionali, dopo l'ultima attivata con Fab Martini, compoositore di colonne...