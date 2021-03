Lavori per la posa in opera di un nuovo cavidotto Enel in via della Rosa: ecco come cambia la circolazione da lunedì 22 marzo al 16 aprile

giovedì, 18 marzo 2021, 19:25

A partire da lunedì prossimo (22 marzo) e fino al 16 aprile, in via della Rosa saranno effettuati dei lavori per la posa in opera di un nuovo cavidotto per conto di E-Distribuzione spa. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività del cantiere, saranno introdotte delle modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in via della Rosa, tra cui la chiusura al transito veicolare del tratto compreso tra via del Giardino Botanico e Piazza Santa Maria Forisportam.

Sarà garantito il transito del servizio di Tpl e il collegamento con Piazza Santa Maria Forisportam. Per fare questo sarà realizzato un percorso alternativo apportando alcune modifiche alla circolazione. In particolare sarà riaperta al transito veicolare via di Piaggia, in prossimità di via dei Gelsetti, al momento chiusa da dissuasori di transito e sarà invertito il senso di marcia nel tratto di via San Nicolao compreso tra via del Fosso e via San Gervasio, e nel tratto di via Santa Croce compreso tra Porta San Gervasio e Piazza Santa Maria Forisportam.

Per compensare gli stalli di sosta temporaneamente persi per i lavori in via della Rosa, e per garantire il transito veicolare in sicurezza in via di Piaggia, sarà consentita la sosta dei veicoli dei residenti che espongono il permesso categoria A in piazza Antelminelli: le vetture dovranno parcheggiare in maniera ordinata senza creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e alle attività economiche presenti.