Lega: "Addolorati per la scomparsa di Mauro Favilla. Una grossa perdita per l'intera città"

martedì, 16 marzo 2021, 17:25

Elisa Montemagni, Giovanni Minniti, Riccardo Cavirani e Salvadore Bartolomei manifestano cordoglio per la scomparsa di Mauro Favilla: "Vogliamo rivolgere le nostre più sentite condoglianze ai familiari di Mauro Favilla, già apprezzato Sindaco di Lucca per diversi anni, deceduto quest'oggi mentre era ricoverato all'ospedale San Luca." "Una scomparsa che lascia un grande vuoto in ambito cittadino; un uomo da sempre particolarmente legato alla sua città, nonchè persona equilibrata e politicamente, oltre che culturalmente, molto preparata." "Sicuramente, Lucca perde uno dei suoi personaggi di maggior rilievo nell'ambito della recente storia dell'amministrazione locale."