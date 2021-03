Marco Agnitti su Favilla: "Conosceva la sua città e l'amava sinceramente"

Marco Agnitti, avvocato ed ex componente della giunta presieduta proprio da Muro Favilla, ricorda l'amico e il collega politico: La morte di Mauro Favilla mi ha lasciato profondamente addolorato. Durante il suo ultimo mandato di sindaco di Lucca, ho avuto il piacere di conoscerlo bene e di apprezzarlo come presidente del consiglio comunale prima, poi come assessore ai lavori pubblici nella sua giunta: conosceva la sua città e l'amava sinceramente. Voglio ricordare la sua gentilezza, mai formale, la riservatezza ed il garbo tipicamente lucchese che lo guidava ed ispirava anche nell'azione politica. Anche nei momenti più complessi e difficili, connaturati all'azione amministrativa, rifuggiva da quegli atteggiamenti arroganti troppo spesso diffusi, facendosi guidare semmai dalla voglia di confrontarsi con le idee e le opinioni altrui. Mauro aveva dei valori e cercava innanzitutto di applicarli, senza sbandierarli troppo. Con lui se va oltre che l'amico di una stagione esistenziale, soprattutto un testimone importante della politica lucchese e un modo serio di affrontare i problemi della comunità cittadina. Alla sua famiglia ed ai suoi figli vanno le mie condoglianze più sincere.