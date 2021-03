Massimo Bulckaen: "Saluto a Mauro Favilla"

martedì, 16 marzo 2021, 23:22

Riceviamo e pubblichiamo questo saluto di Massimo Bulckaen all'ex sindaco di Lucca Massimo Favilla in occasione della sua scomparsa:



"Con profonda tristezza saluto Mauro Favilla scomparso oggi e che ho conosciuto durante il suo ultimo mandato di Sindaco di Lucca, dal 2007 al 2012. Ho osservato con ammirazione la sua capacità di amministrare la cosa pubblica con la maestria di un diplomatico elegante e signorile, che traeva la propria forza dalla capacità di ascoltare unita alla conoscenza tecnica delle cose e dalla prudenza con cui sapeva attendere la maturazione dei conflitti di varia natura che poi riusciva a tradurre in decisioni politico-amministrative: dominava le situazioni con l'arte della attesa e della procrastinazione che sapeva usare come arte di governo.

Un grande Sindaco che per oltre 15 anni ha ricoperto il mandato tra gli anni '70 ed '80 come uomo di punta della Democrazia Cristiana, un uomo al servizio della sua comunità e della sua città che ha servito con una tempra ed un vigore degno di un giovanotto nel suo ultimo mandato, sicuramente il più difficile dato che mancava una cornice politica sicura e si avvicinava a passi veloci la deflagrazione del centro-destra che si era impegnato a guidare con una sorta di "laboratorio politico" di alleanza tra liste civiche e partiti tradizionali . Il mio cordoglio alla famiglia per la scomparsa di questo signore di un'altra epoca".