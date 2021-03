Medici di famiglia, nuovi arrivi a Lucca (Orsi) a Livorno (Salvadori)

Altre notizie brevi

sabato, 13 marzo 2021, 18:21

Bus da rottamare, e senza possibili mezzi sostitutivi perché, semplicemente, non ci sono. Risultato: corse che saltano, soprattutto nei circuiti della Piana come due giorni fa è capitato per la Lam Blu. L'appello del segretario Fit Cisl Toscana Nord, Nicola Da San Martino, si rivolge all'assessore regionale ai trasporti, Stefano...

sabato, 13 marzo 2021, 16:27

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 marzo, sono 337.

sabato, 13 marzo 2021, 11:09

"Buone notizie per gli oltre 7mila dipendenti toscani di Poste Italiane: anche loro adesso rientrano nella campagna vaccinale" dichiara Renzo Nardi, segretario regionale FNC UGL comunicazioni Toscana. "Lo ha stabilito il nostro Parlamento dopo le tante richieste pervenutegli da più parti: dall'azienda stessa e dalle parti sindacali, come UGL.

sabato, 13 marzo 2021, 10:49

"Una donna uccisa dalla violenza di un uomo lascia un vuoto che non può essere dimenticato. La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla violenza, è il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio...

venerdì, 12 marzo 2021, 19:08

Il 15 marzo, in occasione della X Giornata del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del Comportamento alimentare, l’Associazione A.C.C.A. Lucca ODV, unica realtà che dal 2013 opera nel campo della cura del comportamento alimentare nel territorio di Lucca e provincia, organizza un evento on line per affrontare il tema del...

venerdì, 12 marzo 2021, 17:14

Corso formativo in presenza organizzato da Fit Cisl per la preparazione al concorso pubblico lanciato da Sistema Ambiente e finalizzato alla formazione di una graduatoria all'assunzione a tempo determinato o indeterminato per addetto all'area conduzione /termini di iscrizione scaduti ieri).

venerdì, 12 marzo 2021, 17:07

Premio a Beatrice Venezi, pianista, compositrice e giovane direttore d’orchestra toscana: Pegaso della Regione per “la sua brillante carriera”, lei che, trentuno anni appena compiuti, di strada ne ha già fatta parecchia e sta portando “a giro per il mondo la musica italiana e gli autori toscani”.

venerdì, 12 marzo 2021, 16:37

L'ultima assemblea degli iscritti di Italia Viva, tenuta in remoto, aveva proposto di dare al partito uno struttura più parcellizzata, valorizzando rapporti diretti con i vari territori. I due coordinatori provinciali di Italia Viva, Alberto Baccini e Anna Rossi, hanno deciso di creare subito due macro-zone: Lucca-Piana e Garfagnana Valle...

venerdì, 12 marzo 2021, 15:53

L'8 marzo è andato in onda, sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Polyedric Visions, il video musicale #REACTION patrocinato dal Comune di Lucca, che ha visto la partecipazione di ginnaste e di ballerini professionisti.Il progetto #REACTION è nato come un movimento culturale, con l'intenzione di far riflettere sulle difficoltà, che le...

venerdì, 12 marzo 2021, 15:16

Le segreterie territoriali della Fp Cgil e Uiltrasporti organizzano una serie d'incontri in preparazione alla selezione indetta da Sistema Ambiente Spa. Gli incontri, al fine di rispettare le misure di sicurezza, legate all'emergenza Covid-19, si terranno unicamente online.