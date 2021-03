Memoria: l'amministrazione comunale ha reso omaggio alle vittime innocenti delle mafie

Altre notizie brevi

martedì, 23 marzo 2021, 17:52

Domani, mercoledì 24 marzo, alle 18.30, si terrà un consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta aperta e in modalità a distanza per l'illustrazione dei lavori che interesseranno viale Europa per la realizzazione delle fognature e dell'acquedotto.

martedì, 23 marzo 2021, 17:40

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 marzo, sono 325.

martedì, 23 marzo 2021, 17:34

Barbara Roventini denuncia la scomparsa della propria gattina:

lunedì, 22 marzo 2021, 17:29

Conforma Srl, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Lucca, informa che sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione “PIT STOP – Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni (addetto)” che si pone l'obiettivo di formare nuove figure professionali nel comparto dell'autoriparazione.

lunedì, 22 marzo 2021, 17:01

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri, risponde al comunicato del comitato "Lucca Azione" sul progetto della manifattura."Il comunicato odierno di Azione (sarebbe interessante sapere da quale penna) - afferma - riassume una serie sconclusionata di notazioni già lette e rilette.

lunedì, 22 marzo 2021, 16:57

La sezione lucchese del Partito Azione di Carlo Calenda interviene sul progetto di riqualificazione dell’are ex manifattura sud, esprimendo forti perplessità.“Abbiamo seguito con estrema attenzione il progetto relativo alla “riqualificazione” della ex manifattura sud, il suo nascere con la variante al regolamento urbanistico di recente approvata su impulso dei proponenti,...

lunedì, 22 marzo 2021, 16:55

Questa settimana, in collaborazione con NoiTv, la Diocesi di Lucca propone due momenti da vivere per lo più a distanza, considerata la particolare situazione che stiamo vivendo.

lunedì, 22 marzo 2021, 14:55

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 marzo, sono 316. In Lucchesia si contano in tutto 49 nuovi casi: Altopascio 9, Capannori 6, Lucca 31, Montecarlo 1, Porcari 1, Villa Basilica 1.

lunedì, 22 marzo 2021, 14:42

Sabato 10 aprile – restrizioni Covid permettendo - all'Orto botanico di Lucca partirà un Corso di acquerello botanico dedicato alle camelie sotto la guida della pittrice botanica fiorentina Simonetta Occhipinti. L’iniziativa è promossa dall’Associazione per la Diffusione delle piante fra gli amatori A.Di.P.A., si realizzerà grazie alla collaborazione e al...

lunedì, 22 marzo 2021, 13:27

L'attività di sportello dell'ufficio immigrazione della questura è stata sospesa, in via precauzionale, a causa di un caso di positività. Gli utenti che avevano appuntamentto saranno contattati nelle prossime settimane per fissare nuove date.