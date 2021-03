Messe in latino per ricordare Vincenzo Placido e Mauro Favilla.

Altre notizie brevi

venerdì, 26 marzo 2021, 23:47

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per una nuova serie di corsi in programma nella prossime settimane, alcuni dei quali obbligatori per intraprendere le attività lavorative e professionali ai quali sono collegate.

venerdì, 26 marzo 2021, 17:56

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 marzo, sono 400. In Lucchesia si registrano 55 nuovi casi: Altopascio 6, Capannori 16, Lucca 24, Montecarlo 4, Porcari 4, Villa Basilica 1.

venerdì, 26 marzo 2021, 17:32

Potere al popolo Lucca chiede di sostenere gli scioperi e le mobilitazioni per la giornata di oggi, 26 marzo 2020, che riguardano la scuola, il trasporto pubblico ed i riders.

venerdì, 26 marzo 2021, 13:56

"Le dichiarazioni del presidente Giani sui ritardi legati alle vaccinazioni che sarebbero imputabili ai medici di famiglia sono inaccettabili. Da giorni la nostra regione è nell'occhio del ciclone sulle cronache nazionali per ritardi clamorosi nella vaccinazione degli ultra ottantenni e delle fasce più fragili della popolazione.

giovedì, 25 marzo 2021, 17:33

Riduzione della Tari fino al 25 per cento per le categorie commerciali e artigianali più colpite dagli effetti economici della pandemia. È questa la manovra di supporto alle attività economiche che il Comune di Lucca, insieme a Sistema Ambiente, ente gestore dei rifiuti sul territorio, sta mettendo a punto per...

giovedì, 25 marzo 2021, 17:11

Domani sciopero unitario di 24 ore nel trasporto pubblico anche in Toscana, la dichiarazione di Andrea Gambacciani (Filt Cgil): "Nella pandemia hanno assicurato servizi fondamentali, senza tirarsi indietro, e ora non si vedono riconosciuto il loro lavoro come meriterebbero: per questo i lavoratori dei trasporti pubblici - bus urbani ed...

giovedì, 25 marzo 2021, 15:57

Domani 26 marzo è indetto lo sciopero di tutto il settore del trasporto pubblico locale, proclamato a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna. L'iniziativa si è resa necessaria dopo che le Associazioni Datoriali non si sono rese disponibili ad accogliere le richieste dei sindacati...

giovedì, 25 marzo 2021, 15:25

"E' inaccettabile che a fronte di 60mila richieste di vaccinazione, soltanto 15mila siano andate a buon fine. E non stiamo parlando di richiedenti qualsiasi, bensì della categoria dei più fragili, coloro che prima di tutti avrebbero dovuto essere vaccinati: diabetici, cardiopatici, persone affette da sindrome di Down, immunodepressi, persone che...

giovedì, 25 marzo 2021, 15:18

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 marzo, sono 435. In Lucchesia si contano oggi 74 nuovi contagi: Altopascio 8, Capannori 18, Lucca 36, Montecarlo 7, Porcari 3, Villa Basilica 2.

giovedì, 25 marzo 2021, 14:40

Sabato 27 marzo alle ore 15 si terrà - online - l'Assemblea Costituente della sezione ANPI di Capannori. "Antifascismo, Democrazia, Costituzione - si legge nel comunicato - sono le parole chiave del nostro impegno, sono i valori ai quali ci ispiriamo e che intendiamo far crescere e diffondere fra le...